Diogo Moreira chega ao GP da Indonésia de MotoGP deste fim de semana com dois motivos para sorrir. Primeiro, pelo pódio conquistado na sprint de Motegi no último sábado, seu primeiro na classe rainha. Segundo, pela chance de correr em sua pista favorita do calendário, Mandalika, o que aumenta suas expectativas.

O brasileiro da LCR é o único em todo o Mundial de Motovelocidade com mais de uma vitória no circuito de Mandalika desde sua entrada no calendário, em 2022. Em 2023, ele conquistou seu primeiro triunfo no Mundial ali, pela Moto3, enquanto na Moto2, o lugar mais alto do pódio, combinado com a desclassificação de Manu González foram fundamentais na virada rumo ao título.

Além do retrospecto positivo no circuito, Moreira chega embalado pelo pódio na sprint de Motegi no último sábado. E em entrevista aos jornalistas no dia de mídia em Mandalika, ele brincou sobre como esse combo 'aumenta' a pressão em cima dele.

"Já me falaram que preciso vencer aqui", brincou. "Eu gosto dessa pista, diria até que é a minha favorita. Precisamos curtir esse fim de semana porque é um traçado legal, com uma bela vista. No passado, tive ótimas corridas aqui. Precisamos trabalhar neste fim de semana para garantir que será bom".

Moreira foi questionado também sobre a mudança de formato de fim de semana da MotoGP para 2027. O brasileiro seguiu alguns outros pilotos do grid, que sinalizaram positivamente à novidade.

"Acho que é o momento para mudarmos. Temos novas motos, novos pneus e, agora, nova programação para o fim de semana. Acho que pode ser bom. Pode ser bom para as corridas também. Pode ser interessante por termos duas classificações, duas oportunidades para irmos bem".

O piloto da LCR foi questionado se, por ser um novato, não sentia o impacto da programação mais extensa de um fim de semana de MotoGP, que deve se tornar ainda maior em 2027 com a adição da classificação sprint. Mesmo assim, ele vê pontos positivos com a novidade.

"Sim, a mudança é muito grande. Temos muito mais tempo de pista, especialmente o sábado da MotoGP é muito intenso. Tem TL3, Q1, Q2 e a sprint. Você chega no fim do domingo mentalmente cansado. Como sou novato, sinto menos isso, mas falo com alguns pilotos e eles dizem que chegam no domingo mortos mentalmente com tanta coisa".

"Por isso acho que é um momento de juntar tudo, moto nova para o ano que vem, tudo novo, então vamos com o formato novo. O aquecimento foi removido, mas não vejo problemas. O aquecimento depende da pista para funcionar ou não. Em algumas você não consegue fazer nem cinco voltas".

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