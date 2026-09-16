MotoGP: Após problemas de saúde em Misano, Joan Mir não participará do GP da Áustria

Os problemas de saúde preocupantes que Joan Mir sofreu durante o GP de San Marino terão consequências além de Misano, com a Honda anunciando, nesta quarta-feira (16), que o campeão de 2020 da MotoGP não participará do GP da Áustria deste fim de semana. Takaaki Nakagami, piloto de testes da marca japonesa na categoria rainha, substituirá Mir no Red Bull Ring.

Mir já estava bastante abalado no sábado de Misano. O espanhol explicou na ocasião que estava com dores de cabeça e, acima de tudo, com uma grave falta de energia que ele mesmo não conseguia explicar. “Não me sinto 100%, nem mesmo 50%”, admitiu após terminar em 20º lugar na sprint.

Ele tentou correr no domingo, mas seu estado não melhorou. Mir abandonou a prova no final da quinta volta ao perceber que não estava fisicamente apto para completar o GP e, em seguida, viajou para Barcelona para realizar exames mais aprofundados.

Os resultados clínicos levaram a equipe médica a vetar sua participação nas pistas. Segundo a Honda, a avaliação revelou 'parâmetros alterados' no sangue do piloto, o que exige investigações adicionais para determinar a causa exata do problema.

Dados os sintomas que ele apresentou na Itália e, em particular, a falta de um diagnóstico claro até o momento, a equipe médica de Mir recomendou que ele se concentrasse totalmente em sua recuperação e não participasse do fim de semana no Red Bull Ring.

Joan Mir, Honda HRC Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mir faz uma pausa e tem como meta retornar no Japão

Por enquanto, Mir e a Honda têm como meta o retorno no GP do Japão, a próxima etapa do calendário após a Áustria e uma corrida particularmente importante para a fabricante japonesa.

Sua ausência também abrirá as portas para Nakagami. O piloto japonês, atual piloto de testes e desenvolvimento da HRC, assumirá a RC213V de Mir em Spielberg após ter participado recentemente de um teste em Mugello.

Nakagami já tinha programado permanecer na Áustria para o teste pós-corrida na segunda-feira, o que significa que agora terá um fim de semana inteiro de corrida antes de continuar o trabalho de desenvolvimento da Honda.

Isso também servirá como uma preparação particularmente útil para sua próxima participação: o piloto japonês está escalado para uma participação como wildcard em Motegi, coincidentemente a corrida em que a Honda espera ter Mir de volta.

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