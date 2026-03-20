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MotoGP: Após problemas na Tailândia, Álex Márquez "prefere não olhar para trás" e quer focar no futuro

Piloto da Gresini quer 'pensar nas soluções e não nas dificuldades' depois de fim de semana difícil em Buriram

Olivia Nogueira Guilherme Longo
Publicado:
Alex marquez, Gresini Racing

Alex marquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Álex Márquez não teve um bom fim de semana na estreia do campeonato de 2026 da MotoGP, tendo terminado a sprint como 11º e abandonado a corrida principal em Buriram. Agora, o espanhol está pronto para 'virar a página' e se preparar para o GP do Brasil, que acontece neste fim de semana. 

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Falando com a mídia em Goiânia, incluindo o Motorsport.com, Márquez deixou claro que "prefere não olhar para trás", focando nas soluções, não nos problemas. Ele e a Gresini sabem que o fim de semana em Buriram não foi bom e buscam olhar para o futuro. 

"Prefiro continuar com a mesma mentalidade e a abordagem com que comecei a temporada. Não foi um bom fim de semana para nós. Tentando analisar, nós conseguimos algumas ideias para aqui [corrida no Brasil]. Mas, com o tempo, será mais fácil não olhar para trás e precisamos ser determinados com o que temos", falou. 

Questionado se sabia quais foram os desafios na Tailândia, ele admitiu que sim: "Compreendo e expliquei à equipe os problemas que enfrentamos. Mencionei as dificuldade com a motos, especialmente em relação aos testes, onde tive algumas dificuldades em certas áreas. Acredito que temos algumas ideias para solucionar essas questões, veremos o que vamos poder fazer". 

No entanto, Álex não foi o único com problemas na etapa de estreia. Seu irmão mais velho e titular da equipe de fábrica da Ducati, Marc Márquez, também abandonou a corrida de domingo. "Acredito que os problemas são diferentes, mas com algumas similaridades. Entendo que todos nós enfrentamos desafios semelhantes. Marc conseguiu se destacar em meio aos problemas que tivemos. A Ducati possui algumas opções a serem testadas", explicou. 

"Vamos experimentar novidades no fim de semana e avaliar diversas configurações. O objetivo é otimizar o desempenho com os recursos disponíveis", finalizou. 

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