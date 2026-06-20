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MotoGP: Após quarta queda em sprints, Bezzecchi admite "situação difícil"

Líder do Mundial abandonou a quarta corrida sprint de nove já realizadas e admite que precisa reverter isso para pensar no título

Richard Asher
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Líder da MotoGP, Marco Bezzecchi admite que seus constantes erros nas corridas sprint de sábado estão se tornando uma preocupação, após seu quarto abandono em nove provas de sábado.

Leia também:

O acidente de Brno aconteceu na nona sprint de 2026, o que significa que Bezzecchi desperdiçou pontos em quase metade das corridas de sábado até agora. Caiu enquanto estava na liderança na Tailândia e depois abandonou com quedas nos EUA e em Espanha.

A queda em Brno aconteceu já no fim da prova, na penúltima volta, com Bezzecchi em quinto lugar, uma posição à frente do seu companheiro de Aprilia Jorge Martin, podendo  ampliar a sua liderança no campeonato sobre o espanhol.

Em vez disso, Martín reduziu a desvantagem de 20 para 15 pontos. O acidente de Bezzecchi também permitiu ao ameaçador Marc Márquez, atualmente quinto no Mundial enquanto tenta se recuperar dos problemas físicos por lesão, aproximar-se mais sete pontos após um terceiro lugar.

Questionado pela imprensa se havia uma razão para estas dificuldades aos sábados, Bezzecchi abriu-se um pouco mais do que o habitual.

"Sim, é isso que eu também me pergunto, sabe", respondeu. "Adoraria sentir-me bem todos os dias na moto, mas por alguma razão estou com dificuldades no sábado. E sim, com certeza, esta situação é um pouco difícil de gerir, porque no início [a minha atitude era] 'Um erro está OK. Dois erros estão OK.' Mas hoje estou um pouco triste".

"Mas, sabe, agora o sábado já passou e vou pensar no próximo sábado quando estivermos em Assen."

A boa notícia para Bezzecchi é que a seu ritmo aos domingos é geralmente muito melhor. Embora ainda não tenha conquistado uma vitória em sprint em 2026, venceu os três primeiros GPs do ano, além do recente GP de Itália em Mugello.

"A única coisa que posso fazer agora é tentar pensar em amanhã, trabalhar para amanhã, tentar fazer uma corrida melhor e terminar o fim de semana da melhor forma possível", concluiu o piloto.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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