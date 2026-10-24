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MotoGP: Após quatro etapas fora, Mir deve retornar no GP da Malásia

Depois de abandonar GP de San Marino e se ausentar das etapas da Áustria, Japão e Indonésia, Espanhol da HRC anunciou a volta às pistas nas redes sociais

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Depois de abandonar o GP de San Marino e de se ausentar de quatro etapas da MotoGP (Áustria, Japão, Indonésia e Austrália) por motivos de saúde não divulgados, Joan Mir deve voltar às pistas na Malásia, próximo destino do Campeonato Mundial.

O editor recomenda:

Mir fez o anúncio nas redes sociais em uma publicação que aparece correndo de motocross e afirmando que "nos vemos na Malásia". No entanto, o 'ok médico' da categoria ainda não foi recebido.

 

Em Misano, o campeão de 2020 afirmou que “não me sinto 100%, nem mesmo 50%”, antes de abandonar a corrida de domingo. Depois da etapa de San Marino, o piloto da HRC Honda voltou para Espanha para exames, que demonstraram “parâmetros sanguíneos alterados que exigem investigação mais aprofundada”, segundo a equipe.

“Joan Mir vem apresentando, há vários meses, diversos sintomas que afetam sua energia e desempenho, os quais se agravaram recentemente. Por enquanto, a causa exata é desconhecida”, explicou, na época, o Dr. Angel Charte, diretor médico da MotoGP.

A HRC enfrentou problemas pela ausência de Mir, já que Takaaki Nakagami e Aleix Espargaró, pilotos de testes da marca japonesa, também se lesionaram nesse período.

No GP da Austrália, a equipe de fábrica da Honda não teve nenhuma moto na pista, já que Luca Marini, companheiro de equipe de Mir, ficou doente com um vírus não especificado e abandonou a etapa logo depois do primeiro treino livre.

Por isso, apenas a satélite LCR, com o brasileiro Diogo Moreira e o veterano Johann Zarco, está representando a marca japonesa na etapa de Phillip Island.

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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