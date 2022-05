Carregar reprodutor de áudio

O número #46, usado por Valentino Rossi em sua carreira sob duas rodas, será aposentado pela MotoGP, com uma cerimônia especial no fim do mês durante o GP da Itália em Mugello.

O nove vezes campeão carregou o #46 amarelo brilhante ao longo de seus 26 anos em todas as classes do Mundial de Motovelocidade, tornando-o um ícone dentro do esporte. Rossi se aposentou no fim do ano passado com 115 vitórias em sua carreira e hoje trocou as duas pelas quatro rodas, disputando uma temporada completa da GT World Challenge Europa.

Apesar de nunca ter falado sobre aposentar seu número, inclusive encorajando outros a utilizarem no futuro, a MotoGP anunciou que Rossi participará de uma cerimônia em Mugello que marcará a 'despedida' do número.

"O número 46 será aposentado da MotoGP em Mugello. Sinônimo do nove vezes campeão Mundial e lenda da MotoGP Valentino Rossi, o número terá uma despedida em estilo no GP da Itália. A cerimônia acontecerá na reta principal no sábado, antes da classificação".

"Rossi estará presente com seu legado sendo homenageado e seu número aposentado, tendo levado o número 46 ao Hall da Fama de Lendas da MotoGP ao longo de 26 anos de sucesso, criando uma das marcas mais reconhecidas no esporte global".

Valentino Rossi fans Photo by: Yamaha MotoGP

A aposentadoria de números é algo tipicamente reservado para pilotos que morreram durante a carreira. Ao longo do ano, isso aconteceu com o #69 de Nicky Hayden, o #48 de Shoya Tomizawa, o #58 de Marco Simoncelli, entre outros.

O primeiro piloto que teve seu número aposentado foi o campeão de 1993 das 500cc Kevin Schwantz, com o famoso #34 do americano sendo retirado por respeito à sua carreira após a aposentadoria.

