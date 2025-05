Duas semanas após a revelação da intenção de Jorge Martín de se desvincular de seu contrato com a Aprilia, a situação mudou, com a vitória de Marco Bezzecchi no GP do Reino Unido de MotoGP. Massimo Rivola, chefe da equipe italiana, sugeriu, no domingo, que o 'casamento' Martín-Aprilia está se reconciliando, evitando o que parecia ser um divórcio inevitável.

Isso está muito longe dos sorrisos emocionados que se seguiram às 24 horas de negociações para fechar um contrato expresso no ano passado em Mugello. Naquela época, Massimo Rivola e Martín lançaram a pedra fundamental para o que seria uma nova aventura vitoriosa após a saída de Aleix Espargaró. Hoje, é de se perguntar como esse casamento, mal consumado com um GP do Catar que o espanhol disputou em má forma e que terminou com uma queda, poderia ter continuidade.

Quando perguntado após a vitória de domingo sobre a confiança que Jorge Martín precisa recuperar, Massimo Rivola respondeu: "Eu diria que é preciso fazer uma coisa de cada vez. Em primeiro lugar, ele precisa voltar, e depois pensaremos em reconstruir a confiança. Quando você se casa, precisa que ambas as partes façam sua parte. Estamos prontos para fazer a nossa parte".

A pergunta que está na mente de todos agora é se esse resultado inesperado pode mudar a opinião do campeão. " A pergunta deve ser feita a ele", enfatizou o chefe do programa da Aprilia. "Estamos esperando por ele, nossa missão é ter a melhor moto possível para que, quando ele voltar, encontre a melhor moto possível, pronta para vencer. Hoje provamos que a motocicleta pode vencer, mas precisamos fazer isso com muito mais frequência. Não posso dizer nada mais do que isso".

"A única coisa que sinto em relação a ele é que, quando você é um piloto, é um atleta tão bom e passa a maior parte do tempo na cama e no hospital sofrendo, ninguém pode saber os momentos difíceis pelos quais você passa. Acho que isso é algo que temos de respeitar. Os pilotos precisavam andar de motocicleta em vez de passar o tempo em casa sofrendo, mesmo que isso faça parte do jogo".

No final, Rivola queria dizer que a vitória de Bezzecchi era "uma mensagem" para Martín, como ele explicou isso ao site oficial da MotoGP: "Vencemos no passado com Maverick [Viñales], vencemos no passado com Aleix, agora estamos vencendo com Marco e gostaríamos que Jorge voltasse à pista conosco, porque é certo que ele pode vencer conosco. Vamos ver o que acontece".

"Esse tipo de resultado também é um estímulo para que a fábrica continue a se esforçar em um momento difícil como este. É o momento certo", acrescentou. "Jorge precisa de tempo para se recuperar. Acho que ninguém consegue entender o que ele está passando com esse tipo de lesão múltipla, por isso temos que respeitar isso".

Ao emitir um comunicado à imprensa na quinta-feira, afirmando a validade do contrato de Jorge Martín e emitindo um aviso a qualquer outro fabricante que tentasse recrutá-lo, a Aprilia deixou claro que seus funcionários não comentariam o assunto durante o fim de semana.

A vitória de domingo mudou tudo isso, e Massimo Rivola jogou o jogo da mídia com cautela, mas insistiu em enviar uma mensagem tranquilizadora para seu piloto em recuperação.

Ele também confessou sua frustração por ver esse período conturbado ser divulgado na mídia antes que uma solução fosse encontrada: "É claro que não é a maneira correta de lidar com as coisas. Obviamente, há maneiras melhores de encontrar soluções, mas é sempre difícil quando as duas partes estão muito distantes".

"Por um lado, estamos esperando e, por outro, estamos nos esforçando para fazer o melhor que podemos nesse meio tempo, então... não posso esconder o fato de que é uma situação difícil. Estamos tentando fazer a melhor moto possível para mostrar a ele que ele pode voltar e vencer".

Por outro lado, o dirigente italiano disse que não sabia o que esperar quando Jorge Martín disse que logo daria sua versão dos fatos. E quando finalmente perguntado se a Aprilia consideraria levar o espanhol para alguma corrida antes que ele estivesse pronto para voltar à motocicleta, Massimo Rivola confessou: "Acho que não".

VITÓRIA de BEZZECCHI vira PESADELO para MARTÍN? O ABANDONO de QUARTARARO em SILVERSTONE, BRMX e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa INSANO GP do REINO UNIDO de MOTOGP, com VITÓRIA de BEZZECCHI e ABANDONO de QUARTARARO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!