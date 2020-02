MotoGP: Aprilia divulga primeiras imagens de moto para 2020

A Aprilia divulgou as primeiras imagens do modelo RS-GP de 2020 neste sábado, antes do shakedown deste domingo, com a nova máquina apresentando uma carenagem dianteira radicalmente redesenhada, além de um novo sistema de chassi e escapamento.

Há rumores de que a moto da Aprilia em 2020 também será movida por um V4 de 90 graus, semelhante às marcas rivais Honda, Ducati e KTM, em vez da unidade de ângulo estreito de 75 graus usada anteriormente.

Os pilotos Aleix Espargaró, Bradley Smith e o ex-piloto do Mundial de Superbike, Lorenzo Savadori, estarão à disposição no primeiro teste de pré-temporada oficial, no dia 7 de fevereiro.

A Aprilia passou por um inverno turbulento, quando Andrea Iannone recebeu uma suspensão por uma violação de doping. Ele terá uma audiência na Suíça no dia 4 de fevereiro e não estará presente em Sepang para o teste.

Se ele receber uma suspensão prolongada, o CEO da Aprilia, Massimo Rivola, alertou que provavelmente terminaria a parceria entre a marca e Iannone.

Confira as imagens da nova moto da Aprilia