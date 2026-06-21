MotoGP: Aprilia diz que agressão de Bezzecchi é "intolerável", mas explica pedido de recurso à suspensão
Rivola aceita a punição, mas acredita que ela foi desproporcional em relação ao ato
Após o pedido de desculpas de Marco Bezzecchi, a direção da Aprilia também veio a público se pronunciar sobre a agressão cometida pelo líder da MotoGP na sprint de Brno. Massimo Rivola afirmou que a atitude do italiano não pode ser tolerada, mas explicou por que a marca de Noale tentou reverter a suspensão.
Logo após abandonar a sprint do sábado, Bezzecchi deu dois tapas em um fiscal de pista que, ao tentar levantar sua moto para retirá-la da brita, acabou mexendo no limitador sem querer. O ato do italiano não passou despercebido e, após viralizar, os comissários lhe deram como punição uma suspensão que o impediu de participar do GP deste domingo.
O piloto pediu desculpa pessoalmente ao fiscal agredido, em um encontro que deixou Bezzecchi visivelmente emocionado. Mas ele também fez um pronunciamento público em suas redes sociais a toda a comunidade da MotoGP.
Pouco depois, foi a vez da Aprilia vir à público. O CEO da divisão desportiva da marca, Massimo Rivola, falou com a Sky Sports MotoGP: "Nós também pedimos desculpas ao fiscal e aceitamos a punição, até porque comportamentos como o de Marco são intoleráveis".
Porém, Rivola explicou também porque a Aprilia tentou apresentar um recurso contra a decisão dos comissários, afirmando que a sanção era muito pesada se comparada com casos similares do passado.
"Ao mesmo tempo, ontem apresentamos um recurso, porque a sanção nos parecia desproporcional em relação ao ato. No passado vimos casos mais leves, mas com sanções praticamente inexistentes ou pequenas. Sabemos que agora há um precedente e que portanto esta é a linha. E pronto, nos adaptaremos e tentaremos ser melhores".
Por fim, contou como Bezzecchi está se sentindo em meio a este momento difícil. Ainda mais para um piloto que pode ter momentos "quentes", mas que também é muito sensível.
"Marco não dormiu, mas não por causa da penalidade, pelo gesto em si. Eu passo por isso também se eu bato em meu filho, mesmo que ele mereça. Portanto, em uma situação em que o fiscal não merece, imaginem como se pode sentir alguém de coração grande como Marco".
"Dito isto, são gestos que não devem ser feitos e ponto final. O que temos a dizer é que estas coisas não devem ser feitas porque a regra é assim. É justo que seja assim, mas é preciso que seja sempre assim".
MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!
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