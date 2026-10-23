MotoGP: Aprilia domina segundo treino da Austrália, com Bezzecchi na frente; Moreira fica em nono
Piloto da moto #72 se recuperou de uma queda e ditou o ritmo na segunda sessão de Phillip Island
Marco Bezzecchi, com volta rápida de 1min26s775, liderou os treinos livres do GP da Austrália de MotoGP nesta sexta-feira (23), com a Aprilia se destacando como a fabricante a ser batida no início do fim de semana em Phillip Island. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, terminou com o nono melhor tempo (1min27s519) e irá direto para o Q2 na classificação.
Bezzecchi, recém-saído de sua vitória na Indonésia há duas semanas, superou a moto satélite da Trackhouse pilotada por Raúl Fernández por pouco menos de um décimo de segundo.
Marc Márquez foi o único piloto da Ducati a desafiar as RS-GP, terminando em terceiro lugar após liderar o TL1 no início desta manhã. O líder da classificação, Jorge Martín, ficou em quinto, 0s255 atrás do ritmo de seu companheiro de equipe.
No início da sessão de uma hora, Márquez estabeleceu a primeira referência com a Ducati de fábrica, registrando um tempo de 1min28s209 e assumindo a liderança à frente de Johann Zarco, da LCR.
O treino foi interrompido com bandeira vermelha antes mesmo de completarem os primeiros 10 minutos, depois que Bezzecchi sofreu uma queda na curva 4, espalhando detritos pela pista. O incidente começou quando o italiano bateu na traseira da Ducati Gresini de Álex Márquez perdendo parte significativa da carenagem no processo, antes de seguir em linha reta na curva à direita e cair na brita.
Uma segunda bandeira vermelha foi acionada nove minutos depois devido à presença de animais na pista, antes que a sessão fosse retomada com 41 minutos restantes no relógio.
Marc Márquez voltou a mostrar bom ritmo assim que o pit lane reabriu, completando a volta em 1min27s615 para aumentar sua vantagem na liderança, antes que Bezzecchi retornasse à pista com sua segunda moto e conquistasse a primeira posição com um tempo de 1min27s374.
As simulações completas de classificação começaram nos últimos 20 minutos, quando os pilotos trocaram para o pneu traseiro macio, com Pedro Acosta deixando a marca de referência em 1min27s208 a bordo da KTM de fábrica.
Uma enxurrada de melhorias de tempo se seguiu logo em seguida, com Márquez elevando o padrão ao marcar a primeira volta abaixo de 1m27s do dia, deixando seus rivais na perseguição nos minutos finais.
Mas a Aprilia ganhou destaque quando as últimas voltas começaram, com Raúl Fernández primeiro tirando Márquez da liderança, antes de Bezzecchi ser ainda mais rápido com 1min26s775.
O tempo de Bezzecchi permaneceu imbatível quando a bandeira quadriculada foi hasteada, com Fernández também mantendo a segunda posição.
Márquez não conseguiu melhorar seu tempo na última volta, mas manteve o terceiro lugar, enquanto Ai Ogura saltou para o quarto lugar no final, com um tempo idêntico ao do atual campeão mundial.
O líder do campeonato, Martin, conseguiu melhorar seu tempo na última volta, mas só conseguiu terminar em quinto, ficando como o mais lento entre os quatro pilotos da Aprilia.
Enquanto isso, Alex Márquez terminou em sexto pela Gresini, apesar de ter sofrido uma queda na Curva 4 a dois minutos do fim da prova.
Enea Bastianini, da Tech3, conseguiu uma melhora no final da sessão e saltou para o sexto lugar, superando a KTM de fábrica de Acosta por apenas três centésimos de segundo.
Moreira foi o melhor piloto da Honda, em nono lugar, enquanto Fabio di Giannantonio, da VR46, foi o último piloto a garantir uma vaga direta na Q2 com o 10º lugar.
O companheiro de equipe de Moreira, Zarco, ficou em 11º, enquanto o piloto da casa Jack Miller foi o melhor da Yamaha, em 12º, após se recuperar de uma queda no início da corrida na curva 6.
Luca Marini completou apenas duas voltas no TL1 antes de ficar de fora pelo resto do dia devido a um vírus não especificado. Seu estado de saúde será avaliado novamente no sábado.
A desistência de Marini deixou a equipe oficial da Honda sem nenhum piloto nos treinos, com o companheiro de equipe Joan Mir ausente de todo o fim de semana em Phillip Island devido a problemas de saúde não relacionados.
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|23
|
1'26.775
|184.532
|358
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|21
|
+0.072
1'26.847
|0.072
|184.379
|354
|3
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
+0.126
1'26.901
|0.054
|184.264
|355
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|27
|
+0.126
1'26.901
|0.000
|184.264
|360
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|29
|
+0.255
1'27.030
|0.129
|183.991
|356
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|24
|
+0.375
1'27.150
|0.120
|183.738
|354
|7
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|24
|
+0.407
1'27.182
|0.032
|183.670
|357
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|23
|
+0.433
1'27.208
|0.026
|183.616
|355
|9
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|24
|
+0.744
1'27.519
|0.311
|182.963
|352
|10
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|23
|
+0.756
1'27.531
|0.012
|182.938
|350
|11
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|25
|
+0.782
1'27.557
|0.026
|182.884
|355
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|23
|
+0.823
1'27.598
|0.041
|182.798
|349
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|25
|
+0.880
1'27.655
|0.057
|182.679
|352
|14
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|25
|
+0.952
1'27.727
|0.072
|182.529
|354
|15
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|26
|
+1.051
1'27.826
|0.099
|182.324
|351
|16
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|24
|
+1.065
1'27.840
|0.014
|182.295
|352
|17
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|23
|
+1.204
1'27.979
|0.139
|182.007
|348
|18
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|23
|
+1.341
1'28.116
|0.137
|181.724
|351
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|27
|
+1.377
1'28.152
|0.036
|181.649
|352
|20
|A. Fernandez Pramac Racing
|47
|Yamaha
|25
|
+2.045
1'28.820
|0.668
|180.283
|348
|21
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|0
|
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