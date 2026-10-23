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MotoGP: Aprilia domina segundo treino da Austrália, com Bezzecchi na frente; Moreira fica em nono

Piloto da moto #72 se recuperou de uma queda e ditou o ritmo na segunda sessão de Phillip Island

Rachit Thukral
Rachit Thukral
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, com volta rápida de 1min26s775, liderou os treinos livres do GP da Austrália de MotoGP nesta sexta-feira (23), com a Aprilia se destacando como a fabricante a ser batida no início do fim de semana em Phillip Island. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, terminou com o nono melhor tempo (1min27s519) e irá direto para o Q2 na classificação.

O editor recomenda:

Bezzecchi, recém-saído de sua vitória na Indonésia há duas semanas, superou a moto satélite da Trackhouse pilotada por Raúl Fernández por pouco menos de um décimo de segundo.

Marc Márquez foi o único piloto da Ducati a desafiar as RS-GP, terminando em terceiro lugar após liderar o TL1 no início desta manhã. O líder da classificação, Jorge Martín, ficou em quinto, 0s255 atrás do ritmo de seu companheiro de equipe.

No início da sessão de uma hora, Márquez estabeleceu a primeira referência com a Ducati de fábrica, registrando um tempo de 1min28s209 e assumindo a liderança à frente de Johann Zarco, da LCR. 

O treino foi interrompido com bandeira vermelha antes mesmo de completarem os primeiros 10 minutos, depois que Bezzecchi sofreu uma queda na curva 4, espalhando detritos pela pista. O incidente começou quando o italiano bateu na traseira da Ducati Gresini de Álex Márquez perdendo parte significativa da carenagem no processo, antes de seguir em linha reta na curva à direita e cair na brita.

 

Uma segunda bandeira vermelha foi acionada nove minutos depois devido à presença de animais na pista, antes que a sessão fosse retomada com 41 minutos restantes no relógio.

 

Marc Márquez voltou a mostrar bom ritmo assim que o pit lane reabriu, completando a volta em 1min27s615 para aumentar sua vantagem na liderança, antes que Bezzecchi retornasse à pista com sua segunda moto e conquistasse a primeira posição com um tempo de 1min27s374.

As simulações completas de classificação começaram nos últimos 20 minutos, quando os pilotos trocaram para o pneu traseiro macio, com Pedro Acosta deixando a marca de referência em 1min27s208 a bordo da KTM de fábrica.

Uma enxurrada de melhorias de tempo se seguiu logo em seguida, com Márquez elevando o padrão ao marcar a primeira volta abaixo de 1m27s do dia, deixando seus rivais na perseguição nos minutos finais.

Mas a Aprilia ganhou destaque quando as últimas voltas começaram, com Raúl Fernández primeiro tirando Márquez da liderança, antes de Bezzecchi ser ainda mais rápido com 1min26s775.

O tempo de Bezzecchi permaneceu imbatível quando a bandeira quadriculada foi hasteada, com Fernández também mantendo a segunda posição.

Márquez não conseguiu melhorar seu tempo na última volta, mas manteve o terceiro lugar, enquanto Ai Ogura saltou para o quarto lugar no final, com um tempo idêntico ao do atual campeão mundial.

O líder do campeonato, Martin, conseguiu melhorar seu tempo na última volta, mas só conseguiu terminar em quinto, ficando como o mais lento entre os quatro pilotos da Aprilia.

Enquanto isso, Alex Márquez terminou em sexto pela Gresini, apesar de ter sofrido uma queda na Curva 4 a dois minutos do fim da prova.

Enea Bastianini, da Tech3, conseguiu uma melhora no final da sessão e saltou para o sexto lugar, superando a KTM de fábrica de Acosta por apenas três centésimos de segundo.

Moreira foi o melhor piloto da Honda, em nono lugar, enquanto Fabio di Giannantonio, da VR46, foi o último piloto a garantir uma vaga direta na Q2 com o 10º lugar.

O companheiro de equipe de Moreira, Zarco, ficou em 11º, enquanto o piloto da casa Jack Miller foi o melhor da Yamaha, em 12º, após se recuperar de uma queda no início da corrida na curva 6.

Luca Marini completou apenas duas voltas no TL1 antes de ficar de fora pelo resto do dia devido a um vírus não especificado. Seu estado de saúde será avaliado novamente no sábado. 

A desistência de Marini deixou a equipe oficial da Honda sem nenhum piloto nos treinos, com o companheiro de equipe Joan Mir ausente de todo o fim de semana em Phillip Island devido a problemas de saúde não relacionados.

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

1'26.775

   184.532 358
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.072

1'26.847

 0.072 184.379 354
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

+0.126

1'26.901

 0.054 184.264 355
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+0.126

1'26.901

 0.000 184.264 360
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 29

+0.255

1'27.030

 0.129 183.991 356
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.375

1'27.150

 0.120 183.738 354
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+0.407

1'27.182

 0.032 183.670 357
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.433

1'27.208

 0.026 183.616 355
9 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 24

+0.744

1'27.519

 0.311 182.963 352
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.756

1'27.531

 0.012 182.938 350
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 25

+0.782

1'27.557

 0.026 182.884 355
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.823

1'27.598

 0.041 182.798 349
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.880

1'27.655

 0.057 182.679 352
14 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+0.952

1'27.727

 0.072 182.529 354
15 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 26

+1.051

1'27.826

 0.099 182.324 351
16 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 24

+1.065

1'27.840

 0.014 182.295 352
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+1.204

1'27.979

 0.139 182.007 348
18 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 23

+1.341

1'28.116

 0.137 181.724 351
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 27

+1.377

1'28.152

 0.036 181.649 352
20 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 25

+2.045

1'28.820

 0.668 180.283 348
21 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 0

 

      
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