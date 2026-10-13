A Aprilia admitiu que está avaliando “diretrizes” para fortalecer suas chances de título na temporada 2026 da MotoGP contra a Ducati, mas insiste que seus pilotos continuam livres para disputarem entre si por enquanto.

A fabricante italiana celebrou um histórico 1-2-3-4 no GP da Indonésia, com Marco Bezzecchi ficando a vitória após um longo duelo com a satélite Trackhouse de Raúl Fernández, enquanto Jorge Martín e Ai Ogura completaram a 'varrida'.

Mas, mesmo com a Aprilia dominando a corrida de domingo, ela precisa fazer de tudo para superar a Ducati em uma disputa pelo título que tem oscilado entre as duas marcas.

Após o GP em Mandalika, Jorge Martin mantém uma estreita vantagem de dois pontos na classificação sobre Marc Márquez, com Bezzecchi 46 pontos atrás, em terceiro, depois de um meio de ano difícil em que recebeu uma suspensão de uma corrida, além de lesões no joelho e na clavícula.

Com Márquez aproveitando cada erro cometido pela Aprilia, a fabricante está ciente de que talvez tenha de colocar todo o seu esforço a favor de Martín na disputa pelo título. Isso significaria priorizar um piloto que vai se transferir para a Yamaha na próxima temporada em vez de Bezzecchi, visto como o futuro de longo prazo da equipe.

Com cinco etapas ainda restantes, a Aprilia disse que continuará apoiando Bezzecchi e Martín igualmente. Mas também revelou que está considerando impor ordens de equipe para garantir que não desperdice sua melhor oportunidade de vencer um campeonato mundial.

"É bom ter esse tipo de problema, de gerenciar a situação. Por enquanto, como nosso CEO Massimo [Rivola] declarou, eles estão completamente livres”, disse o diretor técnico da Aprilia, Fabiano Sterlacchini. “[Mas] claramente, começamos a discutir entre nós para estabelecer algumas diretrizes a fim de evitar problemas".

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sterlacchini explicou que, embora não haja necessidade iminente de tais ordens, a Aprilia talvez tenha de estabelecer em breve um conjunto claro de diretrizes para garantir que seu quarteto de pilotos não prejudique uns aos outros.

Assim como no campeonato de pilotos, a Aprilia enfrenta uma dura disputa pela coroa de fabricantes, com apenas 12 pontos separando as duas marcas italianas antes do GP da Austrália, em duas semanas.

“Não definimos um prazo, mas entre agora e algumas corridas adiante, pode chegar o momento de ter uma conversa com Massimo e definir uma estratégia de equipe sem ‘se’ nem ‘mas’”, disse ele. “Estamos bastante longe no momento, há muitos pontos em jogo, e qualquer coisa pode acontecer. Sentimo-nos confortáveis em permitir liberdade por enquanto, mas não sei por quanto tempo".

A necessidade de ordens de equipe foi sentida após a sprint de sábado, na qual tanto Fernández quanto Bezzecchi abandonaram depois de se envolverem em um toque na primeira volta. O incidente, junto com os problemas de Martín mais tarde com a pressão de pneus, entregou a vitória ao principal rival da Aprilia, Márquez.

Sterlacchini disse que, embora instruções gerais vindas do pitwall pudessem ajudar, a sprint mostrou que os riscos permanecem sempre que vários pilotos da mesma marca estão lutando na pista.

“Infelizmente, vimos que, devido ao acidente de sábado, isso faz parte do jogo. E, mesmo tentando esclarecer o papel, a possibilidade e o risco, às vezes algumas coisas podem acontecer".

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