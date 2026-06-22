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MotoGP Brno 2027 Tyre Test

MotoGP: Aprilia lidera e Márquez cai em teste da Pirelli em Brno

Mesmo traçado que recebeu o GP da República Tcheca neste fim de semana foi palco do primeiro teste de pneus Pirelli com pilotos titulares

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team, Giorgio Barbier

Em 2027, a Pirelli, também fabricante de pneus da Fórmula 1, irá se tornar a única fornecedora da MotoGP, iniciando uma nova era na categoria rainha da motovelocidade. Nesta segunda-feira (22), um passo importante foi dado nesta parceria, com a realização do primeiro teste de pneus com a participação de pilotos titulares. 

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No ano que vem, além dos novos pneus, a MotoGP contará com motores de 850cc e uma redução da aerodinâmica e dos sistemas de altura, que já vão começar a ser eliminados em Assen, no próximo fim de semana, pelo menos no que diz respeito aos que são utilizados na parte dianteira da moto.

Como foi o teste

Pouco pôde ser concluído a partir do teste desta segunda-feira, realizado em Brno, no mesmo traçado que recebeu o GP da República Tcheca nesse fim de semana. Por causa dessa etapa, a pista estava emborrachada e, embora a temperatura ambiente fosse ligeiramente menor do que no domingo, o calor era sufocante.

Apesar da sessão ter acontecido a portões fechados, o Motorsport.com apurou que Marc Márquez sofreu uma queda que, felizmente, não foi grave. 

Embora não tenha sido fornecido nenhum tipo de informação oficial sobre os tempos, vazou que a fabricante de pneus terminou muito satisfeita com o resultado dos testes e que os pilotos da Aprilia conseguiram os melhores tempos, com 1min54s, nove décimos abaixo da volta mais rápida de Fabio Di Giannantonio no domingo (1min53s122) e pouco menos de três segundos a mais do que a pole de Ai Ogura (1min51s139), um tempo de volta exagerado.

Algumas informações não confirmadas baixam esse tempo das duas Aprilia para 1min53s9, com a Ducati em 1min54s, a KTM em 1min54s3 e as Honda em 1min55s.

A característica principal do teste é que era o primeiro para pilotos titulares e contratados, ainda que algumas equipes tenham apresentado pilotos que, no próximo ano, competirão com outras motos.

As soluções desenvolvidas pela Pirelli foram testadas por Marc Márquez e Fermín Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi e Raúl Fernández (Aprilia), Luca Marini e Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) e Pedro Acosta (KTM). Também participaram Daniel Pedrosa e Pol Espargaró (KTM) e Augusto Fernández (Yamaha), pilotos de teste.

A sessão aconteceu com sol pela manhã e com céus ligeiramente mais nublados durante a tarde e temperaturas do ar e da pista semelhantes às registadas durante o fim de semana. Além das motos de 850cc que estrearão no próximo ano, alguns fabricantes adaptaram motos atuais para simular a configuração técnica de 2027.

"Gostaria de agradecer aos pilotos e fabricantes pela sua colaboração e pelo entusiasmo demonstrado neste importante teste, no nosso caminho rumo à MotoGP 2027", explicou Giorgio Barbier, diretor de motovelocidade da Pirelli. 

"Os planos de trabalho eram exigentes, com muitas soluções para avaliar, após um fim de semana de corrida marcado por altas temperaturas e poucos dias antes do próximo GP. Após as sessões privadas, que até agora haviam sido realizadas apenas com pilotos de testes, em Brno finalmente conseguimos reunir informações úteis sobre os pneus de 2027 para as futuras motos de 850cc também com pilotos contratados", continuou.

"Todos os fabricantes completaram os programas acordados, com planos diferentes para cada moto, para maximizar o recolhimento de dados. Alguns pilotos também realizaram simulações de corrida sprint e distâncias de corridas completas. A colaboração com pilotos e fabricantes continua a ser muito construtiva e os desenvolvimentos avançam conforme o previsto", acrescentou. 

A partir dos dados recolhidos pela Pirelli nesta segunda-feira, a fabricante de pneus dará um novo passo na evolução do seu catálogo para 2027.

"Os dados coletados hoje, juntamente com os dos próximos testes privados, começando pelo de setembro, após o GP da Áustria, e o de final de temporada, em Valência, serão fundamentais para definir as características da gama de 2027", disse Barbier.

O teste de hoje foi o primeiro de três sessões programadas durante 2026 com pilotos titulares. As próximas acontecerão na segunda-feira seguinte ao GP da Áustria. no Red Bull Ring, em Spielberg, e na terça-feira após o último GP da temporada, em Valência.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

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