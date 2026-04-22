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MotoGP: Aprilia "não tem pressa" para testar moto de 2027, explica Rivola

Em entrevista ao Motorsport.com, o chefe da montadora italiana deu detalhes sobre a preparação da equipe para o ano que vem

Léna Buffa
Publicado:
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Das cinco fabricantes atualmente inscritas na MotoGP, a Aprilia é a única que ainda não colocou em pista seu protótipo destinado à próxima temporada. Em 2027, o campeonato entrará em um novo ciclo regulamentar de cinco anos que, entre outras mudanças, trará a transição para um motor de 850cc em vez dos atuais 1.000cc.

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Para se preparar para essa nova era, cada marca vem trabalhando há meses, para não dizer anos, no que será sua futura moto. A KTM foi a primeira a concretizar esse trabalho com um teste em pista, cujas imagens foram divulgadas em dezembro passado. A Yamaha e a Honda não demoraram a seguir o exemplo, antes que a Ducati também desse esse passo agora em abril, testando a moto de 2027 em Misano.

Por que razão a Aprilia ainda não deu esse passo? Simplesmente porque a marca não sente nenhuma pressa em colocar a 850cc para rodar, explica Massimo Rivola em entrevista concedida à edição italiana do Motorsport.com.

O CEO da Aprilia menciona tanto a vontade de não revelar prematuramente as escolhas feitas pelos engenheiros quanto uma capacidade que ele considera notável por parte da fábrica, a de passar rapidamente da projeção à concretização de qualquer desenvolvimento.

“Claramente, não temos pressa. Não digo isso porque 2027 não nos interessa. Simplesmente, não temos pressa”, explicou.  “Tanto porque não queremos revelar nossas cartas a ninguém, quanto porque acredito que um dos grandes pontos fortes da Aprilia hoje é  , digamos de forma simpática,  o time to market [em marketing, o prazo entre a concepção e a entrada em operação, nota do editor]". 

"Entre o momento em que temos uma ideia e o momento em que a concretizamos na pista, somos claramente rápidos. Acredito que esse seja um dos segredos do desempenho, seja o que for que façamos", continua Rivola.

"A rapidez com que tomamos decisões e levamos os projetos adiante, com uma motivação que pode ter um custo em termos de desempenho, deve valer a pena. Quando invisto, quanto tempo isso me leva e quanto me custa ? Isso está se tornando cada vez mais um ponto forte desta empresa". 

“Todos os anos, sempre disse que nossa melhor moto seria a próxima, simplesmente porque sempre vi uma empresa em crescimento. Ora, se a empresa está em crescimento, seu resultado  neste caso, a moto  certamente será melhor em relação ao ano anterior", acrescentou. 

Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing

Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Uma versão “híbrida” do protótipo da Aprilia entrará na pista nos próximos dias, revelou Rivola, com um primeiro teste para a próxima temporada previsto para 30 de abril ou 1º de maio, em Jerez. Ele se inscreverá na continuidade do GP da Espanha, que a Aprilia disputará com um wildcard, e do primeiro teste oficial coletivo desta temporada, programado para segunda-feira.

“Começaremos a rodar com a moto de 2027 após a semana de Jerez, em um teste privado”, revela o chefe italiano,  “mas é uma híbrido com a qual queremos simplesmente coletar algumas informações sobre o gerenciamento do motor para observar a correlação com o banco de testes". 

Aerodinâmica continuará fundamental

O futuro regulamento técnico também imporá uma limitação à aerodinâmica, área em que a Aprilia assumiu orgulhosamente a liderança graças às inovações dos últimos anos. A mudança que se aproxima não preocupa Rivola, convencido de que a aerodinâmica continuará a ter um papel importante no desempenho, embora de forma diferente e reduzida.

“Isso terá uma importância diferente em relação a hoje, simplesmente porque teremos apenas uma carenagem menor com a qual trabalhar. No entanto, faço parte daqueles que defendem que isso terá uma importância muito grande", falou. 

“Queremos manter nossa liderança tecnológica nessa área. Por isso, precisamos ser ousados e nos dedicar à tarefa de inventar algo que possa trazer satisfação”, destacou, defendendo “a coragem de inovar, inventar e não ter medo de errar” na maneira como, segundo ele, a Aprilia deve enfrentar os futuros desafios da MotoGP.

Entrevista realizada por Giacomo Rauli

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