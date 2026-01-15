MotoGP: Aprilia revela moto de Bezzecchi e Martín para 2026

A Aprilia lançou oficialmente a moto RS-GP26, a última da MotoGP que a marca irá construir de acordo com os regulamentos atuais para motores de 1000 cc.

Os pilotos da Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martín, subiram ao palco na sede da Sky Itália, em Milão, para apresentar a última versão da máquina, que terá o esquema de cores preto característico da fábrica.

A fabricante revelou que aperfeiçoou todas as áreas de sua moto de MotoGP, incluindo aerodinâmica, chassi e eletrônica. Até mesmo seu motor V4 “passou por um extenso trabalho de desenvolvimento” em áreas que não estão sujeitas ao congelamento de motores, que entrará em vigor no início de 2025.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

No lançamento da moto, a Aprilia estabeleceu um objetivo claro de melhorar seus resultados do ano passado, que já marcou seu ano de maior sucesso na história da MotoGP.

Pela primeira vez desde que ingressou no campeonato em 2015, a Aprilia terminou em segundo lugar na classificação dos fabricantes, perdendo apenas para sua rival dominante, a Ducati.

Sob o comando do novo diretor técnico Fabiano Sterlacchini, a marca italiana apresentou uma melhora significativa em sua forma, especialmente na última parte da temporada, terminando o ano com quatro vitórias em GPs e três vitórias em sprints.

Aprilia Racing livery Foto de: Aprilia Racing

A maioria dos melhores resultados da fábrica foi conquistada por Bezzecchi, que se juntou à equipe no ano passado após três temporadas na VR46 Ducati. Após uma vitória decisiva nem Silverstone, Bezzecchi emergiu como um dos destaques na reta final da campanha, encerrando a temporada com vitórias consecutivas em Portugal e Valência.

Essa sequência notável o levou ao terceiro lugar na classificação dos pilotos, atrás do campeão mundial Marc Márquez e de seu irmão Álex Márquez, da Gresini.

“Estou feliz por finalmente poder falar sobre motocicletas novamente”, disse o piloto de 27 anos. “Estou muito ansioso para começar e ainda temos muito trabalho a fazer, embora, na realidade, nunca tenhamos parado: em Noale, a empresa está trabalhando intensamente e eu estou treinando continuamente. A motivação é alta, mal posso esperar".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto de: Aprilia Racing

Martín começará sua segunda campanha com a Aprilia em 2026, após uma difícil temporada de estreia, marcada por três lesões diferentes e uma tentativa malsucedida de rescindir seu contrato.

Agora totalmente comprometido com a Aprilia até o final da temporada de 2026, o espanhol retornará com o familiar #89, depois de correr com o #1 em sua moto no ano passado, após o sucesso do título com a Pramac Ducati em 2024.

Após sua lesão mais recente no Japão, Martín conseguiu retornar na final de Valência em novembro e passou as férias de final do ano focado em sua recuperação.

“Após a experiência que tivemos no ano passado com a Aprilia e os testes recentes muito importantes em Valência, o objetivo agora é continuar crescendo juntos”, disse o espanhol.

“Certamente haverá muito trabalho a ser feito no início da temporada, mas sabemos muito bem onde precisamos melhorar. Este será um ano em que quero lutar pelas primeiras posições e vencer novamente. Assim que estiver 100% fisicamente apto, estaremos prontos para qualquer coisa.”

A Aprilia também anunciou que Lorenzo Savadori permanecerá como piloto de testes em 2026, após desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da RS-GP nos últimos anos.

MARC RETORNA! Aldeguer operado. Biaggi x ROSSI x Márquez... DIOGO, Toprak e cia | HAMILTON RODRIGUES

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!