Cerca de 10 dias após surgir a notícia bombástica de que Jorge Martín quer sair da Aprilia após o fim da temporada 2025 da MotoGP, buscando utilizar uma brecha contratual no processo, a equipe italiana divulgou um comunicado firme, indicando que espera que o atual campeão cumpra integralmente seu contrato, válido até o fim de 2026.

A fabricante italiana permaneceu em silêncio sobre o assunto desde que o Motorsport.com revelou com exclusividade na semana passada que Martín pretendia invocar uma cláusula em seu contrato para ser liberado do segundo ano de seu acordo para 2026, permitindo-lhe sair no final da temporada.

O acordo assinado pela Aprilia e Martín no ano passado, durante o fim de semana GP da Itália, não tem efeito vinculativo para a segunda temporada. O Motorsport.com apurou que, na versão aceita pela Aprilia, os empresários de Martín incluíram uma cláusula que lhe concedia total liberdade para aceitar ofertas de outras equipes se ele não estivesse entre os candidatos ao título após o GP da França do último domingo.

Mas em um comunicado divulgado na quinta-feira antes do GP do Reino Unido, a Aprilia disse que seu contrato com Martín está "válido e em vigor" por toda a sua duração até o final da temporada de 2026.

"O contrato entre a Aprilia Racing e Jorge Martín é válido e está em vigor e, como tal, deve ser respeitado por ambas as partes até sua expiração (final de 2026). A Aprilia Racing o honrou integralmente, dentro dos prazos e termos acordados, e continuará a fazê-lo no futuro", diz o comunicado da equipe.

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

"A Aprilia Racing nega que tenha havido qualquer negociação entre as partes para modificar a duração do contrato, que permanece como originalmente acordado. A equipe não comenta assuntos que não lhe dizem respeito diretamente, mas espera que outras equipes se abstenham de fazer qualquer tipo de oferta aos pilotos que estão sob contrato. Tal comportamento, de qualquer forma, não seria legítimo".

"Toda a equipe continuará a apoiar Jorge durante todo o seu processo de recuperação, como sempre fez, e espera vê-lo de volta à pista com a RS-GP".

Acredita-se que o comentário da Aprilia sobre "esperar que outras equipes se abstenham de fazer qualquer tipo de oferta a pilotos que estejam sob contrato" seja direcionado à Honda, que poderia ser o destino de Martín se ele for liberado antes do término de seu contrato atual.

A Honda não tem intenção de fazer qualquer movimento até que Martín resolva seu conflito em andamento com a Aprilia e esteja oficialmente livre, enquanto o chefe da Aprilia, Massimo Rivola, teve uma reunião com Hikaru Tsukamoto, seu colega da Honda, em Le Mans.

A situação é mais um capítulo na saga da carreira de Martín, após sua mudança para a Aprilia como campeão reinante da MotoGP, conquistando o título no ano passado com a Pramac Ducati.

Duas lesões na pré-temporada afastaram Martín das três primeiras etapas, na Tailândia, Argentina e Austin, e ele retornou no Catar, ainda não totalmente recuperado, apenas para sofrer uma lesão grave que resultou em quase duas semanas de tratamento hospitalar em Doha devido a um pneumotórax.

Embora a data de retorno à ação ainda não tenha sido definida, parece improvável que ele esteja apto a voltar antes do GP da Alemanha, a 11ª etapa da temporada 2025, marcada para 11 a 13 de julho.

