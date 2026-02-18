MotoGP: Aprilia tenta convencer Bagnaia a se juntar ao time em 2027

A Ducati está prestes a anunciar, a qualquer momento, a renovação de Marc Márquez para as temporadas de 2027 e 2028 da MotoGP, como passo prévio ao comunicado da contratação do também espanhol Pedro Acosta para o mesmo período, o que deixará Pecco Bagnaia, atual companheiro de Márquez, sem lugar na garagem da fabricante italiana para a próxima temporada.

Uma vez assumido que seu futuro está longe da Ducati, Bagnaia começou a sondar o mercado em busca de acomodação em outra equipe e, por meio de seu agente Gianluca Falcioni, tem negociado discretamente.

Uma das primeiras propostas que chegaram ao bicampeão italiano foi da Aprilia, que inicialmente foi deixada de lado pelo piloto, que após tantos anos na Ducati, se sentia mais atraído por competir com uma fabricante japonês.

Descartada a Honda, que fará um grande investimento com Fabio Quartararo e aposta em um segundo piloto jovem, a Yamaha assumiu a liderança nas negociações e, até alguns dias atrás, tudo indicava que a fabricante japonesa conseguiria reunir em sua formação para 2027 e 2028 os dois últimos campeões mundiais antes do domínio de Marc com a Ducati oficial: Jorge Martín e Bagnaia.

O próprio Pecco deixou claro durante o teste em Sepang que não iria correr por uma equipe satélite: “Acho que sou um piloto de primeira linha e é para lá que minha ambição me leva. Felizmente, o que fiz nos últimos anos vai me ajudar a tomar uma decisão, e que seja a decisão certa”, disse, descartando qualquer possibilidade de ingressar na VR46, de propriedade de seu bom amigo Valentino Rossi.

Aprilia volta à briga

Neste período, o futuro de Bagnaia tem se aproximado cada vez mais da Yamaha, que continua sendo a prioridade do italiano. No entanto, segundo informações do Motorsport.com, nos últimos dias a Aprilia voltou à 'briga' com uma proposta melhorada e com todo o poder de convencimento habitual de seu CEO, Massimo Rivola.

O orçamento da divisão de motos esportivas da marca italiana é muito menor do que o da Yamaha, mas a saída de Martín no final do ano, precisamente para a equipe oficial de Iwata, liberará cerca de quatro milhões de euros (R$24,7 milhões, na cotação atual) dos quais uma parte deve ir para o novo contrato já assinado com Marco Bezzecchi, sendo três milhões (R$18,5 milhões) o possível valor inicial na nova negociação com Pecco.

Para a Aprilia, reunir os dois melhores pilotos italianos do momento, Bezzecchi e Bagnaia, que além disso são amigos e companheiros da VR46 Riders Academy, seria um sonho absoluto, e esse é o principal argumento que Rivola está usando para tentar atrair o interesse do ainda piloto da Ducati, além do esportivo, já que, neste momento, a RS GP é uma moto muito mais competitiva do que a nova M1 V4 (protótipo da Yamaha).

A Aprilia sonha em reunir Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi sob o mesmo guarda-chuva Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network

Outro argumento que também pode ajudar a Aprilia a convencer o italiano é a preferência que a Yamaha deu à contratação de Martín em vez de Pecco, um detalhe que pode ter algum peso nas negociações.

“Renovar com Marco era nossa principal prioridade”, afirmou Rivola após assinar com Bezzechi. “Uma vez definido isso, veremos como o mercado evolui”.

Diante da possibilidade de reunir dois pilotos italianos, o executivo mostrou-se ambíguo: “Não digo nem sim nem não, há cenários interessantes, mas acredito que se a Aprilia continuar demonstrando seu crescimento, que sabe fabricar motos rápidas, os bons pilotos chegarão”.

O problema é que não há tempo. Quando for anunciada a renovação de Márquez pela Ducati, começarão a chegar os comunicados e a Yamaha pressionará Pecco para fechar o acordo, por mais que a Aprilia tente agora convencê-lo pela via sentimental.

