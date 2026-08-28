MotoGP: Aprilia traz atualização importante na traseira da moto para Aragón; entenda
Novidade esteve apenas na moto de Bezzecchi no TL1, mas avaliação positiva levou atualização também para o lado de Martín na segunda sessão
Por mais que o ciclo regulamentar atual esteja em seus meses finais, a Aprilia segue modificando sua moto e, neste fim de semana de GP de Aragón, a marca italiana trouxe uma importante atualização em sua RS-GP, para seguir em busca do título da MotoGP 2026.
A Aprilia, que costuma enfrentar dificuldades em pistas de alta aderência, como o MotorLand, parece estar se saindo melhor neste fim de semana, em uma das "casas" de Marc Márquez, que já possui oito vitórias em Aragón. O resultado veio no TL2, com Marco Bezzecchi liderando a sessão à frente dos irmãos Márquez, com Álex à frente de Marc.
Bezzecchi ainda obteve esse resultado mesmo estar sem sua forma plena após o grave acidente no GP da Holanda, tendo reclamado de dores no joelho durante a coletiva pré-GP da última quinta-feira (27).
Enquanto a novidade esteve apenas na moto de Bezzecchi no TL1, a avaliação positiva fez com que ela fosse montada imediatamente na moto de Jorge Martín, líder do Mundial, para o segundo treino livre.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A imagem frontal, tirada no pit lane, mostra a nova solução: na parte superior, o aerofólio de plano duplo permanece, enquanto as duas abas laterais se transformaram em uma espécie de canalizador de fluxo que gera uma espécie de canal Venturi, útil para aumentar a carga e preservar o pneu traseiro, com o objetivo de prolongar sua vida útil.
Com a adoção desse novo conceito, as asas leg também foram redesenhadas, comprovando que os dois elementos não são de forma alguma isolados, mas sim que trabalham em sinergia, contribuindo para tornar a Aprilia competitiva mesmo em uma pista que costuma ser difícil para a moto italiana.
Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Márquez está "escondendo seu verdadeiro ritmo", afirma Bezzecchi
MotoGP: Bezzecchi revela drama com lesão no joelho e prevê etapa difícil em Aragón
MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha
Últimas notícias
F1: Ex-chefe de Bortoleto faz aparição surpresa no paddock e reacende rumores de ida para Aston Martin
Indy nega anúncio de prefeito de Barranquilla sobre etapa na Colômbia em 2028
F1: McLaren duvida de alegação da Mercedes sobre falta de dinheiro para atualizações
MotoGP: Márquez está "escondendo seu verdadeiro ritmo", afirma Bezzecchi
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários