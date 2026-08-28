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Novidade esteve apenas na moto de Bezzecchi no TL1, mas avaliação positiva levou atualização também para o lado de Martín na segunda sessão

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Aprilia Racing Team bike rear wing

Por mais que o ciclo regulamentar atual esteja em seus meses finais, a Aprilia segue modificando sua moto e, neste fim de semana de GP de Aragón, a marca italiana trouxe uma importante atualização em sua RS-GP, para seguir em busca do título da MotoGP 2026.

Leia também:

A Aprilia, que costuma enfrentar dificuldades em pistas de alta aderência, como o MotorLand, parece estar se saindo melhor neste fim de semana, em uma das "casas" de Marc Márquez, que já possui oito vitórias em Aragón. O resultado veio no TL2, com Marco Bezzecchi liderando a sessão à frente dos irmãos Márquez, com Álex à frente de Marc.

Bezzecchi ainda obteve esse resultado mesmo estar sem sua forma plena após o grave acidente no GP da Holanda, tendo reclamado de dores no joelho durante a coletiva pré-GP da última quinta-feira (27).

Enquanto a novidade esteve apenas na moto de Bezzecchi no TL1, a avaliação positiva fez com que ela fosse montada imediatamente na moto de Jorge Martín, líder do Mundial, para o segundo treino livre.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A imagem frontal, tirada no pit lane, mostra a nova solução: na parte superior, o aerofólio de plano duplo permanece, enquanto as duas abas laterais se transformaram em uma espécie de canalizador de fluxo que gera uma espécie de canal Venturi, útil para aumentar a carga e preservar o pneu traseiro, com o objetivo de prolongar sua vida útil. 

Com a adoção desse novo conceito, as asas leg também foram redesenhadas, comprovando que os dois elementos não são de forma alguma isolados, mas sim que trabalham em sinergia, contribuindo para tornar a Aprilia competitiva mesmo em uma pista que costuma ser difícil para a moto italiana.

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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