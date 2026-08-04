A Yamaha confirmou nesta terça-feira (4) que Augusto Fernández disputará o GP da Grã-Bretanha de MotoGP deste fim de semana como wild card.

Fernández, de 28 anos, está em sua segunda temporada como piloto de testes da Yamaha, e Silverstone marca sua quarta participação no ano, após disputar os GPs da Espanha, da Catalunha e Holanda.

A Yamaha, que está na categoria D das concessões da MotoGP, tem a possibilidade de utilizar seis wild cards nesta temporada: três na primeira metade do campeonato, que a equipe contou com o espanhol, e outras três na segunda metade, sendo este de Silverstone a primeira.

Ao lado de Andrea Dovizioso, Augusto pôde desfrutar de duas jornadas de testes na semana passada em Jerez. Nestas sessões, o desenvolvimento se concentrou na moto 850cc; no entanto, Augusto também pôde dar algumas voltas para ajustar a moto 2026 e os pneus Michelin para sua participação neste fim de semana em Silverstone.

Três novos rostos e Crutchlow

Além de Augusto Fernández, o GP da Grã-Bretanha contará com a presença de dois substitutos: Iker Lecuona, piloto da Ducati no WSBK, que substitui o lesionado Fermín Aldeguer na Gresini, e Pol Espargaró, cuja participação na Tech3 foi confirmada nesta terça (4), enquanto Maverick Viñales se recupera da lesão no ombro e resolva sua situação com a fabricante austríaca.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quem continua no grid é Cal Crutchlow com a LCR Honda, como substituto do lesionado Johann Zarco. O britânico disputa neste fim de semana sua sexta corrida, enquanto aguarda o retorno do francês após a grave lesão sofrida em Barcelona — algo previsto para setembro.

Bagnaia e Bezzecchi, em busca da aprovação médica

Quem terá que passar por exame médico na quinta-feira no centro médico de Silverstone são Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia.

O piloto da Aprilia precisou ser operado na clavícula, lesionada no GP da Alemanha, e aproveitou a pausa de verão para se submeter a uma cirurgia de rotina e tratar uma lesão no joelho esquerdo, em 17 de julho, o que o obriga a passar por um exame com o Dr. Angel Charte, diretor médico da MotoGP, para poder competir em Silverstone.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

Bagnaia também aproveitou o verão para tratar um problema de síndrome compartimental no braço direito. no último dia 15 de julho, e também precisará da autorização do Dr. Charte.

Os dois pilotos foram vistos, na semana passada, treinando com o restante dos membros da VR46 Riders Academy em testes realizados no circuito de Misano com motos esportivas de série.

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