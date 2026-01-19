Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire
Reações
MotoGP

MotoGP: Bagnaia acredita "ter potencial para tornar a vida de Márquez mais difícil" em 2026

Piloto italiano reconhece desafio de 2026, mas está tranquilo quanto ao futuro e quer "pensar corrida a corrida"

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Add as a preferred source
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia chega com novas esperanças para a temporada de 2026 da MotoGP, que pode ser um ano decisivo em sua carreira. O italiano teve dificuldades para se adaptar à Ducati em 2025 e chega agora com vontade de melhorar, levando em consideração que seu contrato acaba este ano e sua posição está sob ameaça. 

Leia também:

Nesta segunda-feira, a equipe italiana se tornou a quarta fabricante a apresentar sua moto para a próxima temporada, a Ducati GP26, que Bagnaia considerou sua moto mais bonita desde que é piloto do time. O novo design incorpora duas linhas brancas da frente até a traseira do protótipo, marcando o centenário da marca. 

Bagnaia testou a novo moto pela primeira vez em Valência, embora sem muitas novidades como será com o protótipo dos testes pré-temporada, que acontecerão em Sepang, entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Na coletiva de lançamento da Ducati desta segunda-feira, o italiano relembrou o primeiro contato com a GP26. 

“O protótipo que testei em Valência estava bom, aproveitei o dia. Tivemos a corrida dois dias antes e foi um fim de semana difícil, tive bastante dificuldade durante o GP, mas no teste de terça-feira comecei melhor e também melhorei o ritmo, então aproveitei a moto. Não acho que os engenheiros tenham mudado muito, apenas melhoraram algumas áreas em que eu tinha dificuldades durante a temporada, mas não posso entrar em detalhes porque não sei. Mas tenho quase certeza de que a nova moto será competitiva”, falou. 

Questionado sobre a lista de desejos que tem para a Ducati de 2026, o tricampeão expressou um único desejo claro depois de sofrer com a frenagem da GP25:“Quero ser capaz de controlar mais a tração com o acelerador”.

E, posteriormente, surgiu o tema de 2027. Há quem arrisque que Bagnaia poderá não continuar na Ducati se não melhorar sua situação este ano. Até o CEO da Aprilia, Massimo Rivola, comentou na apresentação da RS-GP que acha que o lugar do italiano irá para Pedro Acosta.

Bagnaia disse inicialmente que está “tranquilo” em relação ao futuro na Ducati, mas na coletiva de imprensa deu mais alguns detalhes sobre como está encarando este ano: “Sinceramente, depois da minha última temporada, só quero me concentrar em pilotar, e depois veremos o que acontece. Mas quero pensar corrida a corrida, e depois começaremos a falar sobre o futuro. Antes, quero me concentrar mais em pilotar”.

Marc Márquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto de: Ducati Corse

Ele ainda reafirmou a importância da pausa de fim de ano: “Você sempre tenta tirar o lado positivo de cada situação e, neste inverno [europeu], simplesmente tirei umas pequenas férias com minha esposa, para me 'reiniciar' completamente. Depois, começamos a trabalhar novamente, na academia e também a analisar as coisas. Acho que foi muito útil, tentei me desconectar mais, olhar para o passado e ter mais tempo para pensar em mim mesmo, no que fazer”.

“O ano passado foi complicado para mim em muitas situações. Talvez eu não estivesse acostumado a sofrer tanto, então era importante rever tudo e tentar entender qual era a referência para fazer melhor. Marc estava se saindo melhor em algumas situações, enquanto eu continuava sofrendo, então tento analisar melhor as coisas e ver se consigo entender”, continuou. 

Outra mudança este ano é que não será mais permitido empurrar a moto após cair ou parar durante os últimos minutos da classificação ou na corrida. “Acho que é uma boa mudança em termos de segurança. Sinceramente, minha moto sempre quebrava quando eu caía, então tenho que segurar mais a moto, é algo que estou tentando aprender, como Marc em Jerez no ano passado, que caiu e conseguiu voltar, somando quatro pontos. Então, é sempre importante, mas você não pode empurrar a moto se ela estiver parada. Se ela continuar ligada, você pode fazer isso. É importante tentar manter a moto em movimento”, opinou o bicampeão.

Bagnaia ainda falou sobre o relacionamento com a equipe apesar do 2025 difícil, dizendo que "a vida no box era fácil", mas reconhece que "esta temporada é diferente. Chego depois de uma campanha muito difícil, então a ambição é recuperar. Sabemos que o potencial está aí, que podemos lutar. Quando eu podia lutar, era competitivo, estava na liderança, então só temos que estar concentrados e tentar recuperar esse desempenho”.

E, por último, num tom mais pessoal, sobre o que gostaria de alcançar na vida, não necessariamente apenas na pista, revelou: “Já sou muito afortunado na vida, por isso vou continuar a desfrutar e, neste momento, só gostaria de lutar mais no campeonato, não como no ano passado. Tenho potencial para tornar a vida de Marc mais difícil, não como em 2025, mas na vida já sou muito sortudo, então não há mais nada a desejar”.

MARC RETORNA! Aldeguer operado. Biaggi x ROSSI x Márquez... DIOGO, Toprak e cia | HAMILTON RODRIGUES

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Márquez afirma que estará perto da plena forma apenas na abertura da temporada
Próximo artigo MotoGP: Yamaha apresenta pintura de 2026 em moto que marca estreia do V4

Principais comentários

Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP: Márquez e Ducati têm renovação apalavrada até fim de 2028

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez e Ducati têm renovação apalavrada até fim de 2028

MotoGP: Honda faz mais um teste com moto de 2027, enquanto Ducati define estreia da GP27

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Honda faz mais um teste com moto de 2027, enquanto Ducati define estreia da GP27

MotoGP: Michelin simplifica oferta de pneus dianteiros para 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Michelin simplifica oferta de pneus dianteiros para 2026
Mais de
Francesco Bagnaia

Bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia participará do revezamento da tocha das Olimpíadas de Inverno de 2026

MotoGP
MotoGP
Bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia participará do revezamento da tocha das Olimpíadas de Inverno de 2026

Pilotos da MotoGP questionam intensidade do calendário após temporada de lesões

MotoGP
MotoGP
Pilotos da MotoGP questionam intensidade do calendário após temporada de lesões

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência
Mais de
Ducati Team

MotoGP: Márquez afirma que estará perto da plena forma apenas na abertura da temporada

MotoGP
MotoGP
Lançamento da Ducati
MotoGP: Márquez afirma que estará perto da plena forma apenas na abertura da temporada

MotoGP: Ducati revela pintura de moto de Márquez e Bagnaia para 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati revela pintura de moto de Márquez e Bagnaia para 2026

MotoGP: Márquez admite que ‘corpo vai me obrigar a me aposentar antes da minha mente’

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez admite que ‘corpo vai me obrigar a me aposentar antes da minha mente’

Últimas notícias

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"