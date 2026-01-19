Pecco Bagnaia chega com novas esperanças para a temporada de 2026 da MotoGP, que pode ser um ano decisivo em sua carreira. O italiano teve dificuldades para se adaptar à Ducati em 2025 e chega agora com vontade de melhorar, levando em consideração que seu contrato acaba este ano e sua posição está sob ameaça.

Nesta segunda-feira, a equipe italiana se tornou a quarta fabricante a apresentar sua moto para a próxima temporada, a Ducati GP26, que Bagnaia considerou sua moto mais bonita desde que é piloto do time. O novo design incorpora duas linhas brancas da frente até a traseira do protótipo, marcando o centenário da marca.

Bagnaia testou a novo moto pela primeira vez em Valência, embora sem muitas novidades como será com o protótipo dos testes pré-temporada, que acontecerão em Sepang, entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Na coletiva de lançamento da Ducati desta segunda-feira, o italiano relembrou o primeiro contato com a GP26.

“O protótipo que testei em Valência estava bom, aproveitei o dia. Tivemos a corrida dois dias antes e foi um fim de semana difícil, tive bastante dificuldade durante o GP, mas no teste de terça-feira comecei melhor e também melhorei o ritmo, então aproveitei a moto. Não acho que os engenheiros tenham mudado muito, apenas melhoraram algumas áreas em que eu tinha dificuldades durante a temporada, mas não posso entrar em detalhes porque não sei. Mas tenho quase certeza de que a nova moto será competitiva”, falou.

Questionado sobre a lista de desejos que tem para a Ducati de 2026, o tricampeão expressou um único desejo claro depois de sofrer com a frenagem da GP25:“Quero ser capaz de controlar mais a tração com o acelerador”.

E, posteriormente, surgiu o tema de 2027. Há quem arrisque que Bagnaia poderá não continuar na Ducati se não melhorar sua situação este ano. Até o CEO da Aprilia, Massimo Rivola, comentou na apresentação da RS-GP que acha que o lugar do italiano irá para Pedro Acosta.

Bagnaia disse inicialmente que está “tranquilo” em relação ao futuro na Ducati, mas na coletiva de imprensa deu mais alguns detalhes sobre como está encarando este ano: “Sinceramente, depois da minha última temporada, só quero me concentrar em pilotar, e depois veremos o que acontece. Mas quero pensar corrida a corrida, e depois começaremos a falar sobre o futuro. Antes, quero me concentrar mais em pilotar”.

Marc Márquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Luigi Dall'Igna, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

Ele ainda reafirmou a importância da pausa de fim de ano: “Você sempre tenta tirar o lado positivo de cada situação e, neste inverno [europeu], simplesmente tirei umas pequenas férias com minha esposa, para me 'reiniciar' completamente. Depois, começamos a trabalhar novamente, na academia e também a analisar as coisas. Acho que foi muito útil, tentei me desconectar mais, olhar para o passado e ter mais tempo para pensar em mim mesmo, no que fazer”.

“O ano passado foi complicado para mim em muitas situações. Talvez eu não estivesse acostumado a sofrer tanto, então era importante rever tudo e tentar entender qual era a referência para fazer melhor. Marc estava se saindo melhor em algumas situações, enquanto eu continuava sofrendo, então tento analisar melhor as coisas e ver se consigo entender”, continuou.

Outra mudança este ano é que não será mais permitido empurrar a moto após cair ou parar durante os últimos minutos da classificação ou na corrida. “Acho que é uma boa mudança em termos de segurança. Sinceramente, minha moto sempre quebrava quando eu caía, então tenho que segurar mais a moto, é algo que estou tentando aprender, como Marc em Jerez no ano passado, que caiu e conseguiu voltar, somando quatro pontos. Então, é sempre importante, mas você não pode empurrar a moto se ela estiver parada. Se ela continuar ligada, você pode fazer isso. É importante tentar manter a moto em movimento”, opinou o bicampeão.

Bagnaia ainda falou sobre o relacionamento com a equipe apesar do 2025 difícil, dizendo que "a vida no box era fácil", mas reconhece que "esta temporada é diferente. Chego depois de uma campanha muito difícil, então a ambição é recuperar. Sabemos que o potencial está aí, que podemos lutar. Quando eu podia lutar, era competitivo, estava na liderança, então só temos que estar concentrados e tentar recuperar esse desempenho”.

E, por último, num tom mais pessoal, sobre o que gostaria de alcançar na vida, não necessariamente apenas na pista, revelou: “Já sou muito afortunado na vida, por isso vou continuar a desfrutar e, neste momento, só gostaria de lutar mais no campeonato, não como no ano passado. Tenho potencial para tornar a vida de Marc mais difícil, não como em 2025, mas na vida já sou muito sortudo, então não há mais nada a desejar”.

