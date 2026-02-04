Pular para o conteúdo principal

MotoGP Pré-temporada de Sepang

MotoGP: Bagnaia 'afasta fantasmas' de 2025 após boas impressões iniciais com Ducati de 2026

Melhora da GP26 em um dos pontos fracos da moto de 2025 parece animar o bicampeão

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Editado:
Add as a preferred source
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Diferentemente do fim do ano passado, Francesco Bagnaia iniciou a pré-temporada da MotoGP 2026 em Sepang com um sorriso no rosto, feliz com a sensação inicial que teve com a GP26. E os ganhos iniciais em um ponto fraco da moto do ano passado sugerem que a Ducati pode ter resolvido a maior preocupação do bicampeão.

Leia também:

Encorajado por um teste de pós-temporada positivo em novembro a bordo da GP26, Bagnaia conseguiu confirmar essa impressões após os primeiros dias de atividade na Malásia, nesta semana. Assim que subiu na moto na terça-feira,  o italiano se sentiu mais à vontade do que em grande parte de sua difícil campanha de 2025.

A principal melhoria veio na frenagem, justamente a área em que Bagnaia perdeu terreno ao longo de 2025. Embora seja muito cedo para o bicampeão do MotoGP tirar conclusões, os primeiros treinos o colocam em uma posição muito mais forte para o terceiro e último dia de testes em Sepang.

“Nas férias, [eu estava] rezando para que as coisas corressem bem e, honestamente, correram bem”, disse ele na terça-feira. “Desde o início do dia, eu literalmente gostei muito de pilotar. Assim que comecei, percebi rapidamente que minha sensação era melhor em termos de entrada na frenagem". 

"No início da frenagem, senti que a moto estava parando e não empurrando. Isso é algo que eu pedi muito no ano passado. Por isso, tenho que agradecer muito à Ducati por me ajudar a encontrar essa sensação. Talvez seja a pista, porque também fui bastante competitivo aqui no ano passado, mas então tive dificuldades em algumas áreas no ano passado e hoje isso não foi um problema. Este é um bom começo".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Embora a sessão da tarde de quarta-feira tenha sido efetivamente cancelada por conta da chuva, Bagnaia ainda conseguiu completar parte de seu programa para confirmar suas conclusões iniciais do teste. Crucialmente, ele terminou em oitavo na tabela de tempos, 0s4 atrás do líder Joan Mir, apesar de ter feito seu tempo com tanque cheio.

“Ontem foi um dia de descanso. Hoje foi um pouco de azar com as condições e a situação com a chuva à tarde”, resumiu. “Esta manhã também tivemos alguns problemas com as novas peças, mas isso faz parte do processo durante o teste".

“Mas o tempo de volta que fizemos foi muito rápido e, considerando a configuração de corrida, estou bastante confiante com o que testamos".

Na terça, Bagnaia avaliou uma nova carenagem e comparou seu comportamento com pneus gastos e novos. Seu companheiro de equipe, Marc Márquez, realizou todo o trabalho aerodinâmico da Ducati na quarta, mas Bagnaia testará mais componentes novos no último dia do teste em Sepang.

Ele havia guardado um conjunto extra de pneus macios, o que deve ajudá-lo a extrair todo o desempenho da moto com pouco combustível. Uma simulação de corrida também pode estar nos planos, se a programação permitir, após as interrupções causadas pelo clima. Por enquanto, porém, Bagnaia destacou que o passo mais importante foi dado na frenagem.

“Não é tão surpreendente, porque acho que [a frenagem] ser melhor do que no ano passado foi importante para mim, e assim que comecei, senti que eles melhoraram essa área [frenagem]. Assim que comecei ontem, na primeira volta, percebi que a moto estava funcionando muito melhor para mim na entrada da frenagem. E hoje posso confirmar o mesmo".

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

