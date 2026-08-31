Pecco Bagnaia afirmou se sentir “humilhado” após atingir “um dos momentos mais baixos da minha carreira esportiva”, dizendo que não vê “nenhuma saída” para suas dificuldades atuais na MotoGP após o GP de Aragón.

O piloto da Ducati passou por um fim de semana desastroso em MotorLand, sem somar pontos após terminar em 11º lugar na sprint e sofrer uma queda na corrida de domingo

Após não marcar pontos pela segunda vez em dois finais de semana consecutivos, Bagnaia parecia desanimado na entrevista pós-corrida, aparentemente perdendo a fé em sua capacidade de reverter a situação na temporada.

“Estou lá dando tudo de mim, sempre, em todas as situações, em todas as sessões. Chego ao box tentando ser o mais claro possível, porque, de qualquer forma, todos estamos buscando uma solução que não aparece”, explicou.

“Então, quando você passa por um fim de semana como este, um fim de semana como o de Silverstone, acaba se esforçando ao máximo, mas esse esforço significa dar voltas um segundo mais lento que o mais rápido; isso te deixa arrasado e, acima de tudo, é humilhante neste momento".

“Talvez seja um dos momentos mais difíceis da minha carreira esportiva, porque não vejo saída no momento e a situação é a mesma da primeira corrida. Na verdade, nas duas últimas corridas, ela quase piorou, e por isso é difícil".

Problemas de aderência na traseira persistem

Já na sexta-feira ficou claro que Bagnaia teria um fim de semana difícil, já que ele teve dificuldades e ficou em 13º no segundo treino, enquanto todos os outros pilotos da Ducati conseguiram uma classificação direta para o Q2. O italiano chegou a admitir que parou na pista após a sessão para se acalmar, pois não queria voltar para a garagem ainda com raiva de si mesmo.

A posição na classificação mostrou sinais de progresso, mas ele não teve ritmo para disputar um resultado entre os 10 primeiros na sprint. No domingo, ele estava mantendo a sétima posição antes de derrapar na brita na sexta volta.

“Para mim, a falta de aderência na traseira é excessiva”, acrescentou Bagnaia. “Porque a realidade é que não tenho aderência alguma. Aderência zero, completamente zero".

“Eu configurei o mapa [do motor] com menos potência depois de cinco voltas porque a traseira já estava completamente acabada em cinco voltas. Sem forçar, sem fazer nada. Então, eu estava tendo muita dificuldade. Perdi a traseira e, quando a traseira voltou, perdi a dianteira".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Preocupado com o futuro

Bagnaia tem enfrentado problemas persistentes de aderência na traseira durante todo o ano, e o asfalto de alta tração de Aragão pouco contribuiu para aliviar o problema. Depois de enfrentar dificuldades em uma das pistas com maior aderência do calendário, Bagnaia ficou se perguntando o que aconteceria nas etapas restantes da temporada.

“Desde Silverstone, algo aconteceu, porque não tenho aderência”, disse Pecco. “Zero, completamente. Não sei quando chegaremos a outros circuitos onde o nível de aderência seja menor. Então, não consigo imaginar como será".

“Dei tudo o que pude pela Ducati, em todas as situações. Agora é difícil aceitar que a situação possa ser assim, apesar do esforço que dediquei a isso".

“Analiso os dados, até mesmo os antigos, e as coisas que vejo os outros fazendo agora não me vêm mais à mente. Portanto, estou em uma situação em que, com a moto de hoje, não consigo pilotar de maneira natural e, quando tento fazer algo a mais, caio".

Dúvidas sobre si mesmo

Bagnaia já estava se recuperando de uma temporada difícil em 2025, na qual seu desempenho oscilou bastante de corrida para corrida, culminando em seis abandonos nos últimos sete GPs.

Questionado se havia começado a duvidar de si mesmo após suas últimas dificuldades em 2026, o bicampeão disse: “Mas isso é algo em que eu estava caindo no ano passado e, então, felizmente, vieram o teste em Misano e a corrida no Japão. E lá eu tirei todas as dúvidas e percebi que só preciso me sentir bem e que ainda estou na disputa para lutar com os três primeiros".

Questionado se poderia repetir seu desempenho dominante no Japão este ano, ele acrescentou: “Não sei, mas espero que sim".

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