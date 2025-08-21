MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez
Espanhol analisou o momento ruim do companheiro de equipe
Atual líder da MotoGP, Marc Márquez acredita em uma "volta por cima" de seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia, defendendo que o bicampeão superará suas dificuldades a bordo da Ducati GP25.
Bagnaia, que está em um distante terceiro lugar no campeonato, bem atrás de Marc e Álex Márquez, e que só venceu uma vez nesta temporada, teve mais um fim de semana difícil na Áustria. Após a corrida, ele disse aos repórteres que estava "ficando sem paciência" com a Ducati.
Embora o hexacampeão não tenha especificado quando espera que Bagnaia funcione a bordo da GP25 - ou se a melhora só virá quando ele tiver uma moto totalmente diferente - ele ofereceu ao italiano um voto geral de confiança.
"Acho que Pecco é inteligente o suficiente e tem experiência suficiente para absorver todas essas coisas", disse Márquez, evitando a pergunta se ele poderia imaginar Bagnaia vencendo-o nesta temporada. "No fim das contas, ele já é bicampeão mundial".
"Estamos na MotoGP e, com as motos daqui, quando falta confiança, você perde 0s030 ou 0s040 em cada ponto de frenagem - mas, no final da volta, são dois décimos. Ele está em um momento em que precisa recuperar sua confiança. Mas, ao mesmo tempo, vimos na sexta-feira na Áustria que ele era o mais rápido. Pecco é Pecco e ele vai [chegar lá] mais cedo ou mais tarde".
Enquanto isso, na coletiva de imprensa de Bagnaia, ele voltou atrás em seus comentários sobre a Áustria e destacou seu compromisso de longo prazo com a fabricante com o qual venceu o campeonato mundial em 2022 e 2023.
Francesco Bagnaia, Equipe Ducati
Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images
"Um dos meus defeitos é sempre dizer mais ou menos o que penso", admitiu Bagnaia. "Às vezes é bom e às vezes é ruim. Quando você termina um fim de semana muito desastroso, uma corrida muito desastrosa, e depois vai direto para as entrevistas... não é uma boa ideia".
O piloto de 28 anos descartou as conversas no paddock sobre sua saída da Ducati após o término de seu contrato no final da próxima temporada.
"Não é algo em que estou pensando. Se eu puder continuar, continuarei. Se não, tentarei ir para outro lugar. Mas minha prioridade é vencer novamente com minha moto, com minha equipe, e nunca pensar em mudar".
Bagnaia também foi questionado se estava curioso para testar a moto GP24, com a qual ele se deu tão bem na última temporada, para compará-la com a GP25, com a qual ele está tendo tantos problemas. Mas as regras de homologação fazem com que ele não possa voltar para a versão mais antiga para as corridas. Por isso, Bagnaia diz que preferia não passar por isso.
"Sinceramente, é algo que não quero tentar, porque, caso eu prefira, não poderei voltar [a correr com ela]. Portanto, é... melhor não mostrar o potencial da moto do ano passado".
DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"
MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia
MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati
MotoGP: "Não temos dúvidas sobre o potencial de Bagnaia e da moto", diz diretor da Ducati
MotoGP - Bagnaia cobra explicações da Ducati: "Minha paciência está acabando"
Últimas notícias
F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários