Atual líder da MotoGP, Marc Márquez acredita em uma "volta por cima" de seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia, defendendo que o bicampeão superará suas dificuldades a bordo da Ducati GP25.

Bagnaia, que está em um distante terceiro lugar no campeonato, bem atrás de Marc e Álex Márquez, e que só venceu uma vez nesta temporada, teve mais um fim de semana difícil na Áustria. Após a corrida, ele disse aos repórteres que estava "ficando sem paciência" com a Ducati.

Embora o hexacampeão não tenha especificado quando espera que Bagnaia funcione a bordo da GP25 - ou se a melhora só virá quando ele tiver uma moto totalmente diferente - ele ofereceu ao italiano um voto geral de confiança.

"Acho que Pecco é inteligente o suficiente e tem experiência suficiente para absorver todas essas coisas", disse Márquez, evitando a pergunta se ele poderia imaginar Bagnaia vencendo-o nesta temporada. "No fim das contas, ele já é bicampeão mundial".

"Estamos na MotoGP e, com as motos daqui, quando falta confiança, você perde 0s030 ou 0s040 em cada ponto de frenagem - mas, no final da volta, são dois décimos. Ele está em um momento em que precisa recuperar sua confiança. Mas, ao mesmo tempo, vimos na sexta-feira na Áustria que ele era o mais rápido. Pecco é Pecco e ele vai [chegar lá] mais cedo ou mais tarde".

Enquanto isso, na coletiva de imprensa de Bagnaia, ele voltou atrás em seus comentários sobre a Áustria e destacou seu compromisso de longo prazo com a fabricante com o qual venceu o campeonato mundial em 2022 e 2023.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Um dos meus defeitos é sempre dizer mais ou menos o que penso", admitiu Bagnaia. "Às vezes é bom e às vezes é ruim. Quando você termina um fim de semana muito desastroso, uma corrida muito desastrosa, e depois vai direto para as entrevistas... não é uma boa ideia".

O piloto de 28 anos descartou as conversas no paddock sobre sua saída da Ducati após o término de seu contrato no final da próxima temporada.

"Não é algo em que estou pensando. Se eu puder continuar, continuarei. Se não, tentarei ir para outro lugar. Mas minha prioridade é vencer novamente com minha moto, com minha equipe, e nunca pensar em mudar".

Bagnaia também foi questionado se estava curioso para testar a moto GP24, com a qual ele se deu tão bem na última temporada, para compará-la com a GP25, com a qual ele está tendo tantos problemas. Mas as regras de homologação fazem com que ele não possa voltar para a versão mais antiga para as corridas. Por isso, Bagnaia diz que preferia não passar por isso.

"Sinceramente, é algo que não quero tentar, porque, caso eu prefira, não poderei voltar [a correr com ela]. Portanto, é... melhor não mostrar o potencial da moto do ano passado".

