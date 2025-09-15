Depois de um domingo em que ele abandonou até as entrevistas para se dedicar a uma longa reunião técnica com os engenheiros, ver um Pecco Bagnaia sorridente no final do dia de testes coletivos da MotoGP em Misano foi o primeiro pequeno sinal positivo. No final do dia, ele novamente não terminou além do oitavo lugar, cerca de seis décimos abaixo do melhor tempo estabelecido por Pedro Acosta, mas conseguiu reduzir em um segundo a volta mais rápida que fez ontem na corrida.

Independentemente dos tempos, ele valorizou o trabalho, realizado de uma maneira não tradicional em comparação com um dia normal de testes, que o levou um passo mais perto do nível de sensação em sua Desmosedici GP. No entanto, se há algo que essa temporada tão difícil lhe ensinou é que ele não deve tirar conclusões precipitadas sobre seu progresso.

Ontem você teve uma longa reunião técnica. Qual foi o plano técnico que você elaborou para hoje?

Não posso dizer nada específico, mas foi importante não experimentar novas peças hoje, mas concentrar-se no que temos. Decidimos mudar algumas configurações para entender a direção. Eu estava muito competitivo, porque fiz o melhor tempo com um pneu de 21 voltas, algo que não consegui fazer no restante da temporada. É verdade que essa pista me ajudou um pouco, mas, excluindo o acidente, foi um bom dia. Não sei se podemos levar tudo isso para o Japão, porque temos que entender melhor a situação, mas tenho certeza de que estamos indo na direção certa.

Você já teve muitos altos e baixos este ano. Tem certeza de que o que testou hoje funcionará no futuro?

Quero manter a calma, mas tenho certeza de que a equipe trabalhará duro no Japão para me ajudar a encontrar o que testamos hoje. E se encontrarmos, quer dizer que poderemos lutar pelo pódio novamente. Caso contrário, continuaremos trabalhando mais lentamente, mas em uma boa direção, como fizemos hoje. Normalmente, nos testes, usamos muitas peças, mas hoje foi mais importante focar no desempenho, na minha sensação com a moto e isso foi ótimo.

Hoje vimos que Stoner ficou em seu box por muito tempo. Ele o ajudou? Como isso aconteceu? Você pediu a ajuda dele ou ele a ofereceu?

Se eu pudesse ter Casey o tempo todo eu o teria. Obviamente não é possível, mas quando uma pessoa pode aproveitar a opinião de um piloto, isso é fundamental e eu tentei fazer isso de todas as formas. Nós nos damos muito bem, conversamos, temos mais ou menos as mesmas ideias e devo dizer que isso aconteceu muito naturalmente. De qualquer forma, ele tem um relacionamento fantástico com Cristian (Gabarrini, seu técnico-chefe), então ele veio um pouco por conta própria, mas é algo que já fizemos. Estamos nessa situação com Casey desde 2021 e quando ele está lá, me ajuda muito.

Ontem você não veio falar com os jornalistas e também houve essa declaração de Dall'Igna em resposta ao fato de você ter dito que estava perdendo a paciência, na qual ele disse que ele e os torcedores também estão perdendo a paciência...

De qualquer forma, sempre depende da pergunta, colocada da maneira correta, não deveria ter sido criticada como uma coisa, mas às vezes você é um pouco sujo (risos). Como venho dizendo há várias corridas, a atmosfera no box é sempre a mesma, trabalhamos juntos. Eles estão lutando tanto quanto eu, estão se esforçando muito para tentar me dar o que preciso. Definitivamente eles também não estão felizes, é certo que não. Eles gostariam de ver seus pilotos em primeiro e segundo lugar, mas em vez disso, nas últimas três corridas, fiquei em oitavo, nono e sétimo, e ontem eu abandonei. Eu teria me saído um pouco melhor ontem, mas ainda assim não fiquei entre os cinco primeiros. Não há muito o que dizer, é certo que não há felicidade no momento, mas ele está trabalhando nisso.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Hoje você tirou um segundo da volta mais rápida de ontem, o que parece muito.

Não quero dizer nada porque é melhor assim, mas em termos de ritmo foi um dia muito positivo, considerando que fiz isso com um pneu de 21 voltas e isso é algo que não acontece comigo há muito tempo, então estou feliz. Ainda há alguns limites, mas estamos tentando avançar um pouco mais.

Agora há alguns dias de descanso antes do Japão. É melhor fazer uma pausa ou continuar buscando soluções?

Posso tirar folga, trabalhar quando estou no trabalho e, quando chego em casa, faço uma pausa. Ontem à noite fui comer tagliatelle com molho de carne com meus amigos e devo dizer que estou feliz assim. Então é óbvio que, nessa situação, você pensa mais nos detalhes, porque tenta fazer o máximo que pode com a dieta, alimentação, sua preparação para estar o mais pronto possível para a próxima corrida ou, de qualquer forma, para estar na melhor forma possível para ter um bom desempenho. Ser obcecado é uma vantagem, mas muitas vezes também é uma desvantagem, por isso é preciso equilibrar bem as coisas.

Por que, na verdade, o fato de você se sair tão mal é inacreditável e incompreensível...?

Concordo, na verdade, fiquei cansado e não quero mais me sair tão mal.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!