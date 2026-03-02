MotoGP - Bagnaia: "Aprilia deu um passo à frente e Ducati um para trás"

Após bons testes de pré-temporada, o GP da Tailândia de MotoGP deve ter sido um choque para Pecco Bagnaia. Um paradoxo se pensarmos no calor do fim de semana em Buriram, que parece ter colocado as Ducati em grande crise. Pela primeira vez em 88 corridas, nenhuma moto da marca italiana conseguiu subir ao pódio (a melhor foi a de Fabio Di Giannantonio, em sexto) e a Aprilia conquistou sua terceira vitória consecutiva com Marco Bezzecchi, contando também as duas últimas de 2025.

Um sinal de alerta, especialmente porque nos testes da semana passada não havia qualquer indício de que as coisas poderiam terminar assim. É claro que o resultado foi afetado pelo incidente com Marc Márquez, que danificou a roda traseira e abandonou a prova quando ainda poderia lutar pelo pódio, mas a equipe italiana é a grande perdedora desta primeira etapa da temporada.

E, acima de todos, é Bagnaia quem mais sofre, muito confiante após um final e começo do ano positivo, mas depois eliminado no Q1 e com dois nonos lugares nas corridas.

"Não estou preocupado com meu resultado. É verdade que não é a posição em que eu gostaria de ter terminado, mas é um ponto de partida. Também é verdade que nunca me senti bem durante o fim de semana, porque a partir da TL2 comecei a ter muitas dificuldades".

"Nos testes eu me sentia muito bem, conseguia acelerar e gerenciar os pneus. Depois, por algum motivo, comecei a ter muita dificuldade durante o fim de semana. Agora, porém, precisamos melhorar, porque no momento não somos mais os mais rápidos", disse Bagnaia ao encontrar os jornalistas no final do dia.

Apesar das suas dificuldades, Pecco não esperava um colapso tão generalizado das motos Ducati na corrida de domingo: "Depois dos testes eu teria dito que era impossível, porque nos testes estávamos realmente rápidos. Tínhamos um ritmo muito bom e mesmo com pneus usados éramos muito velozes", comentou em referência ao fim da sequência de pódios consecutivos.

"Desde o início do fim de semana sofri muito com a diferença nas condições, às quais não consegui me adaptar. Em geral, os outros pilotos da Ducati foram mais competitivos do que eu, especialmente na volta rápida".

"Marc estava fazendo uma boa corrida, mas estava no limite e, de fato, cometeu um erro que o tirou da disputa. De qualquer forma, não estávamos em condições de disputar algo nesta corrida, especialmente nós que estávamos atrás, que já estávamos remando só para terminar a prova, nem para fazer um bom resultado".

As Aprilia se destacaram no Circuito Internacional de Chang, monopolizando quatro das cinco primeiras posições. Independentemente do resultado, a diferença já era evidente na pista, segundo Pecco.

"Quando Ogura me ultrapassou, ele realmente me deixou para trás. No momento em que acelerou na curva 3, ele abriu quatro décimos para chegar na curva 4. Eles conseguiram entender algo e deram um passo à frente, enquanto nós demos um passo para trás. Agora vamos trabalhar para tentar entender o que não funcionou bem".

O italiano não escondeu que a gestão do pneu traseiro foi um grande problema hoje: "Foi um problema de desgaste. Eu larguei e nem forcei na primeira volta, tentando gerenciar o pneu traseiro, mas nos últimos oito giros eu deslizei até a quinta marcha".

Por fim, apesar do dia ruim, Bagnaia aproveitou para parabenizar o amigo Marco Bezzecchi: "Estou muito feliz por ele, embora precise puxar um pouco as orelhas dele porque ele poderia ter conquistado duas vitórias (sprint e GP). Eu, porém, já cometi várias besteiras assim, então não posso falar nada para ele".

