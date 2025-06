MotoGP - Bagnaia: Aragón foi a recuperação de muita confiança

Francesco Bagnaia teve um começo muito complicado no GP de Aragón em comparação com Marc Márquez, que dominou o fim de semana da MotoGP. No entanto, o resultado da corrida serviu para trazer um pouco mais de confiança para o piloto da Ducati.

"Hoje, para mim, não foi apenas um terceiro lugar, mas também a recuperação de muita confiança. Era algo que eu precisava", disse depois da sessão.

Em outras situações, o piloto da Ducati não teria ficado feliz com esse resultado, mas sua alegria hoje não era apenas uma fachada e diz muito sobre o quanto ele sofreu nas últimas corridas.

Bagnaia tinha acabado de voltar de quatro resultados negativos nas últimas cinco corridas, entre Sprint e corridas principais, e mesmo ontem, na Sprint, ele viveu uma tarde de sábado para esquecer: depois de largar da quarta fila do grid, ele terminou apenas em 12º lugar, acusando o problema habitual que o atormenta desde o início da temporada, ou seja, a falta de sensibilidade com a frente de sua GP25 na frenagem e na entrada da curva.

Na manhã de hoje, no entanto, sua equipe encontrou uma modificação que finalmente o fez dar um passo na direção certa e, na corrida no MotorLand, ele conseguiu acompanhar os melhores, conquistando o pódio que lhe faltava desde o GP da Espanha.

Acima de tudo, ele manteve um ritmo não muito distante de seu companheiro de box Marc Márquez, que é um especialista nas subidas e descidas da Espanha, e andou a corrida inteira com o outro Marquez, Álex. É também um bom aumento de confiança antes do teste coletivo de amanhã, que é uma boa oportunidade para tentar dar mais um passo à frente.

"É importante para o moral e para toda a equipe", reiterou Bagnaia quando chegou aos microfones da Sky Sport MotoGP. "São três finais de semana em que estamos trabalhando e tentando fazer o nosso melhor e, por um motivo ou outro, não conseguimos terminar tão bem quanto gostaríamos. Mesmo ontem, embora tenhamos nos saído bem durante todo o fim de semana, na Sprint tivemos dificuldades novamente porque não consegui fazer o pneu dianteiro funcionar".

"Hoje, por outro lado, tive um início melhor logo de cara, porque no Warm-Up tentamos uma modificação que me ajudou muito. Sabíamos que uma pequena coisa poderia ajudar, mas foi uma pequena ajuda que me deu confiança, especialmente com os freios, e foi isso que me permitiu ser mais competitivo"..

Quando perguntado sobre o que lhe permitiu fazer esse progresso, Pecco não escondeu, explicando que tudo o que fez foi usar discos de freio maiores, o que o ajudou a evitar os problemas de travamento dianteiro que o atormentaram ontem.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"É uma mudança técnica e não é segredo. Passei de discos de 340 mm para discos de 355 mm, que são os maiores. Ontem eu não tinha como gerenciar os bloqueios, enquanto hoje, com os 355, foi muito melhor: assim que senti que estava bloqueando, soltei um fio de cabelo, e isso me permitiu gerenciar todas as fases de entrada muito melhor".

"É uma coisa pequena, mas me ajudou a frear mais forte e a gerenciar melhor a fase de entrada. Ainda não estou 100%, porque em certas curvas ainda não consigo confiar na parte dianteira, que ainda tem algum movimento. Mas a direção que tomamos parece ser a correta e amanhã, felizmente, temos um dia de testes em que tentaremos dar mais um passo à frente".

No entanto, o fato de que hoje a música era diferente ficou claro desde o início, pois nas primeiras voltas ele respondeu golpe a golpe a todas as tentativas de ataque de Pedro Acosta, que estava particularmente agressivo. Isso foi crucial para sua corrida, porque se ele tivesse terminado atrás do piloto da KTM, teria sido difícil para ele manter o ritmo de Álex Marquez praticamente até o final.

"Foi difícil, porque Acosta, com a frente dura na largada, conseguiu se distanciar com muita força, mas, acima de tudo, não consegui sair da curva 10 e da curva 17 com força. Até que os pneus caíssem, eu não conseguia explorar a aceleração. Com o Pedro no início foi complicado, mas quando cheguei na frente, consegui controlar o ritmo".

"Em comparação com ontem, conseguir controlar os freios me deu uma grande ajuda, porque assim evitei todos os bloqueios".

Nos estágios iniciais da corrida, ele deu a impressão de que também teve alguma dificuldade em termos de suavidade ao sair das curvas. Isso foi algo que ele já havia sofrido no ano passado em Aragon, mesmo com a adorada GP24, mas diminuiu quando o pneu traseiro caiu.

"Digamos que esta é uma pista um pouco hostil, na verdade, também foi assim no ano passado. Estou lutando para entrar na pista com os pneus novos, porque a motocicleta tende a ficar um pouco nervosa, porque a aderência é 'rápida'".

"Assim que o pneu baixou, quanto mais eu entrava na corrida, mais eu conseguia manter a traseira em deslizamento constante, o que me permitiu ser mais rápido no meio das curvas e a moto ficou um pouco mais suave na fase de retomada. Isso me ajudou muito a melhorar meu ritmo", concluiu.

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!