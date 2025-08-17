MotoGP - Bagnaia cobra explicações da Ducati: "Minha paciência está acabando"
Italiano largou da terceira colocação na Áustria, mas terminou a corrida em oitavo lugar e não escondeu a frustração, dizendo que "chegar 12 segundos atrás em um circuito onde sempre fiz a diferença é algo que não entendo"
Ao contrário do que aconteceu na sprint, quando abandonou logo no início, Pecco Bagnaia começou bem no GP da Áustria de MotoGP, mas foi perdendo força aos poucos. O italiano da Ducati perdeu potência e foi superado por diferentes pilotos, sendo as ultrapassagens de Pedro Acosta e Fermín Aldeguer significativas.
Se o abandono de sábado colocou todos os olhos na Michelin (e o fornecedor alegou não ter encontrado nada de errado com o pneu traseiro), a baixa velocidade de domingo o levou a pedir explicações à Ducati. Bagnaia não se sente confortável com a Desmosdedici GP25 desde a pré-temporada, e as coisas não melhoraram com o decorrer da temporada, uma circunstância que está começando a incomodá-lo.
"Aconteceu o que estava acontecendo durante todo o ano. Eu luto e dou tudo de mim, mas desta vez, dando tudo de mim, terminei em oitavo. Quem quer que tenha vencido, o fez no tempo que levei para vencer no ano passado. Portanto, tenho potencial" , resumiu Bagnaia, obviamente muito sério diante das câmeras.
"Não sei por que as coisas não estão dando certo para mim. Marco Bezzecchi e Marc Márquez fizeram tudo melhor do que eu. Chegar 12 segundos atrás, num circuito onde sempre fiz a diferença, é algo que eu não entendo e nunca vou entender", acrescentou. Neste domingo, ele foi bem mais direto com a Ducati ao cobrar explicações do que havia sido no sábado com a Michelin.
"Estou sempre focado, nunca perdi a cabeça. Mas hoje não consegui acelerar, fui ultrapassado por todos na saída das curvas. Espero que a Ducati me explique, porque minha paciência está acabando", disse Bagnaia, que daqui a cinco dias chegará à Hungria, 55 pontos atrás de Alex Márquez, que, apesar da volta longa que precisou pagar, aumentou a vantagem para o italiano em 7 pontos.
