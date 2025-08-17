Ao contrário do que aconteceu na sprint, quando abandonou logo no início, Pecco Bagnaia começou bem no GP da Áustria de MotoGP, mas foi perdendo força aos poucos. O italiano da Ducati perdeu potência e foi superado por diferentes pilotos, sendo as ultrapassagens de Pedro Acosta e Fermín Aldeguer significativas.

Se o abandono de sábado colocou todos os olhos na Michelin (e o fornecedor alegou não ter encontrado nada de errado com o pneu traseiro), a baixa velocidade de domingo o levou a pedir explicações à Ducati. Bagnaia não se sente confortável com a Desmosdedici GP25 desde a pré-temporada, e as coisas não melhoraram com o decorrer da temporada, uma circunstância que está começando a incomodá-lo.

"Aconteceu o que estava acontecendo durante todo o ano. Eu luto e dou tudo de mim, mas desta vez, dando tudo de mim, terminei em oitavo. Quem quer que tenha vencido, o fez no tempo que levei para vencer no ano passado. Portanto, tenho potencial" , resumiu Bagnaia, obviamente muito sério diante das câmeras.

"Não sei por que as coisas não estão dando certo para mim. Marco Bezzecchi e Marc Márquez fizeram tudo melhor do que eu. Chegar 12 segundos atrás, num circuito onde sempre fiz a diferença, é algo que eu não entendo e nunca vou entender", acrescentou. Neste domingo, ele foi bem mais direto com a Ducati ao cobrar explicações do que havia sido no sábado com a Michelin.

"Estou sempre focado, nunca perdi a cabeça. Mas hoje não consegui acelerar, fui ultrapassado por todos na saída das curvas. Espero que a Ducati me explique, porque minha paciência está acabando", disse Bagnaia, que daqui a cinco dias chegará à Hungria, 55 pontos atrás de Alex Márquez, que, apesar da volta longa que precisou pagar, aumentou a vantagem para o italiano em 7 pontos.

