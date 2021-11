MotoGP: Bagnaia conquista quinta pole seguida com direito a recorde da pista

Francesco Bagnaia está impossível quando o assunto é treino de classificação na MotoGP. Neste sábado (6) o piloto da Ducati conquistou a quinta pole position seguida, ao cravar 1min37s725, que também é o recorde da pista.

Ao seu lado, na primeira fila, 'Pecco' terá Jack Miller, seu companheiro de equipe, e Joan Mir. O campeão de 2021, Fabio Quartararo, será apenas o sétimo.

Valentino Rossi, que faz a sua penúltima corrida na MotoGP, não passou do Q1 e será o 16º no grid.

O Treino

No Q1, Johann Zarco e Iker Lecuona foram os mais velozes e passaram ao Q2. O francês cravou 1min39s130, apenas 0s041 mais rápido que o espanhol. Valentino Rossi foi o sexto colocado, o que significa que ele largará na 16ª posição neste domingo.

Para o Q2 a pole ficou entre Francesco Bagnaia, fabio Quartararo, Joan Mir, jack Miller, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Alex Rins, Pol Espargaró, Luca Marini, Jorge Martín, Zarco e Lecuona.

Martín começou bem, ao fazer 1min39s264, à frente de Bagnaia e Quartararo. Mir tomou a ponta, mas logo foi desbancado por Miller, com 1min38s836, a melhor marca do fim de semana até aquele momento.

Com nove minutos para o final, Luca Marini foi ao chão na curva 14, mas sem gravidade. O meio irmão de Rossi saiu correndo para buscar a moto reserva e retornar à sessão.

Após a parada nos boxes dos pilotos, Bagnaia superou Miller, com 1min38s775, novo recorde do circuito. Na sequência, ele baixou ainda mais para 1min38s725. Miller não conseguiu superá-lo e pela quinta vez seguida, Bagnaia conquistou o direito de largar na primeira posição. Joan Mir fechará a primeira fila.

A largada para o GP do Algarve da MotoGP acontece neste domingo, às 10h, no horário de Brasília.

Grid de largada

F1 2021: Saiba TUDO dos treinos livres para o GP do MÉXICO, no Hermanos Rodríguez | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: