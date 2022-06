MotoGP: Bagnaia derrota Quartararo e vence em casa

Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP realizou neste domingo a oitava etapa de 2022. Apesar de três italianos ocuparem a primeira fila, foi um outro piloto do país que levou a melhor: Francesco Bagnaia, que começou o GP da Itália em Mugello em quinto lugar. Foi o sexto triunfo da carreira, o segundo do ano.

O representante da Ducati avançou para a ponta logo nas primeiras voltas e segurou o líder do campeonato, Fabio Quartararo até o final. Aleix Espargaró fechou o pódio na terceira colocação.

Marc Márquez fez corrida discreta e finalizou em 10º.

A Corrida

Na largada, os três italianos que formaram a primeira fila conseguiram escapar, com Bezzecchi na ponta ao final da primeira volta. Quartararo, líder do campeonato, era o quarto colocado ao mesmo tempo.

O francês começou a se revezar na terceira posição, brigando com Di Giannantonio. Na terceira volta, Quartararo se estabilizou na P3.

No giro seguinte, o atual campeão manobrou sobre Marini e já aparecia em segundo lugar. Quem também avançava era Bagnaia, em quarto lugar, mas próximo dos dois rivais.

Na quinta volta, Pol Espargaró caiu na curva 9. Na sequência, Bagnaia chegava à segunda colocação.

Faltando 16 voltas, Joan Mir foi ao chão na curva 1. Logo em seguida, Alex Rins fez o mesmo, mas na curva 12, fazendo com que a Suzuki tivesse um domingo para esquecer.

Com 15 para o final, a corrida ganhava um novo líder, com Bagnaia avançando sobre Bezzecchi na curva 1.

Bezzecchi perdeu o segundo posto mais tarde, quando Quartararo manobrou sobre o novato na metade da corrida.

Faltando 10 voltas, foi a vez de Enea Bastianini cair, na curva 4, quando ocupava a sexta posição e vinha em um bom momento.

A esta altura, a diferença entre o líder, Bagnaia, e o segundo colocado, Quartararo, era de cerca de 1.2s.

Mas, nas últimas voltas o francês começou a tirar a diferença do italiano. No miolo a Yamaha era melhor, mas nas retas a Ducati era mais veloz.

E nada mudou. Bagnaia confirmou a vitória do GP da Itália, com Quartararo em segundo e Aleix Espargaró em terceiro. Marc Márquez fez corrida discreta e finalizou em 10º.

A MotoGP volta no próximo fim de semana com o GP da Catalunha.

Resultado

