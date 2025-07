O GP da Alemanha de MotoGP foi de altos e baixos para Pecco Bagnaia, mas pelo menos terminou com um sorriso, ainda que não muito expressivo. O piloto da Ducati conseguiu deixar o desastre da sprint chuvosa para trás com uma longa corrida de recuperação, terminando em terceiro depois de largar em décimo no grid. No entanto, ele não esteve totalmente satisfeito com o resultado.

Foi um resultado que resultou de uma boa largada, mas que também contou com a 'ajuda' dos compatriotas Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, que caíram quando estavam na segunda posição.

No final, foi um pódio 'comum' de 2025, com o líder Marc Márquez vencendo em uma de suas pistas favoritas e, na segunda colocação, o outro Márquez, Álex. Seu ritmo era muito parecido com o do piloto da Gresini, mas ele nunca conseguiu se aproximar o suficiente para atacá-lo.

"A corrida de ontem continua a mesma, nos dizendo que [na pista] molhada temos que melhorar. De modo geral, porém, hoje foi um dia diferente. Fiz uma largada muito boa e me livrei de vários pilotos logo de cara. Tive uma reação muito boa no sinal [na largada], o que me ajudou, mas hoje foi muito difícil, porque com a frente você estava arriscando muito", disse Bagnaia aos microfones da Sky Sport MotoGP.

"Não foi possível obter o mesmo ritmo de sexta-feira, então tive um pouco de dificuldade, embora no final a corrida tenha sido semelhante a muitas outras deste ano, exceto que eu estava começando em décimo".

"Eu estava lá, cheguei a meio segundo do Alex e depois tive que deixá-lo um pouco de lado. Isso significa que não importa muito a posição de largada, mas que temos de dar um passo à frente, porque terminar todas as corridas em terceiro não combina comigo", acrescentou.

Marc Marquez, Equipe Ducati, Alex Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Alexander Trienitz

Quando perguntado se o copo está meio cheio ou meio vazio hoje, Pecco disse: "Você tem que tentar olhar para os aspectos positivos e estou muito feliz com o resultado, porque você nunca sabe o que pode acontecer começando da quarta fila".

"O ritmo para lutar pelo pódio estava lá e, antes da corrida, eu estava bastante convencido de que conseguiria. Depois, aconteceram várias coisas que me ajudaram, porque alguns pilotos cometeram erros, mas as condições não eram fáceis".

O italiano da Ducati continua: "Também foi complicado para nós chegarmos ao final, mas vi que, além de Marc, Álex e eu éramos muito parecidos em termos de ritmo e sensação na moto. Precisamos dar dois ou três passos à frente, continuando a trabalhar na direção que tomamos, porque ao fornecer mais dados para a equipe, certamente encontraremos a solução mais cedo".

O bicampeão da categoria rainha explicou que seus problemas são ampliados quando os pneus começam a se desgastar: "Quanto mais eles se desgastam, mais eu tenho dificuldades. De modo geral, sempre fui muito bom em gerenciar o desgaste dos pneus e, quando decidi me esforçar um pouco mais, tive alguns problemas".

"Agora, mesmo controlando o pneu de trás, chego à conclusão de que não tenho nenhum [pneu] para fazer um pouco mais no final. É como se eu estivesse lutando mais para colocar a potência no chão e isso é mais complicado do que no passado. É por isso que, no [asfalto] molhado, tenho mais dificuldades, mas estamos trabalhando nisso".

Com relação às muitas quedas observadas hoje na Curva 1, ele finalmente explicou o que achava ser o motivo: "A temperatura hoje estava ótima para o pneu e para andar rápido; na verdade, mesmo na sexta-feira, o recorde da pista foi estabelecido".

"Hoje, o problema foi principalmente o vento que empurrava por trás: quando você começava a soltar os freios, se não estivesse totalmente alinhado, era difícil diminuir a velocidade, mas, acima de tudo, era como se um empurrão viesse de trás e isso era bastante complicado", concluiu.

