O piloto da Ducati, Francesco Bagnaia, entrou na polêmica envolvendo a disputa contratual da Aprilia com Jorge Martín, afirmando ao atual campeão de MotoGP que ele deveria "respeitar" seu contrato com a equipe italiana.

O Motorsport.com revelou com exclusividade que Martín queria invocar uma cláusula de quebra em seu contrato para ser liberado do segundo ano de seu acordo, o que significaria que ele poderia deixar a equipe Aprilia no final desta temporada.

No entanto, a Aprilia divulgou uma declaração dizendo que espera que Martín permaneça na equipe pelo menos até o final de 2026. Bagnaia afirmou que, em sua opinião, o espanhol deve honrar os termos do contrato que assinou.

"Eu esperava que a Aprilia dissesse que eles assinaram um contrato, porque quando você assina um contrato, você precisa segui-lo, não pode cancelá-lo", disse Bagnaia antes da etapa britânica da MotoGP. "Se você assina algo, deve respeitá-lo, e pode ser um problema se alguém começar a fazer esse tipo de caos, que se tornou".

"Estamos vivendo em um momento, em um período, em que muitas especulações são feitas nas mídias sociais e isso é um grande problema. É difícil entender as coisas verdadeiras ou as falsas. Mas acho que, se você assina um contrato, deve respeitá-lo. Não é correto sair dele de uma hora para outra. Não é correto sair dele".

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando lhe perguntaram se ele já havia tentado romper um contrato, Bagnaia acrescentou: "Eu sempre decidi pelo meu futuro e sempre quis respeitá-lo. É verdade que, no passado, houve momentos em que talvez eu quisesse mudar, mas isso não é correto".

"Você precisa fazer o máximo para resolver o problema. É como um casamento: se você decide seguir em frente, precisa dar o máximo de si para ser feliz".

Enquanto isso, Fabio Quartararo avalia que a decisão de Martín de forçar uma mudança da Aprilia pode ter consequências enquanto ele luta para recuperar a forma física. Quartararo diz que, durante qualquer período de inatividade, os pilotos pensam em "coisas malucas" ao contemplarem seus futuros.

"Eu realmente não quero me colocar em uma posição contra Jorge, ou contra a Aprilia, ou contra qualquer marca", disse o piloto francês. "Mas o que eu sei é que mentalmente, quando você sofre tanto mentalmente com lesões, coisas podem acontecer em sua cabeça, muitas coisas".

"Mas Jorge é um campeão mundial, e ele foi capaz de ir a quase todas as equipes que ele queria, e ele escolheu a Aprilia. Agora é sua decisão, junto com a Aprilia, o que fazer".

"Ele assinou um contrato. Eu o vejo, sem fazer uma corrida, eu o vejo apenas seguindo. Mas, como eu disse, mentalmente, acho que ele está passando pelo momento mais difícil de sua carreira. E você pode entender que, às vezes, você pode pensar em coisas malucas".

