Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Hungria

MotoGP - Bagnaia: "É essencial resolver os problemas deste ano para estabelecer as bases para 2026"

Italiano chegou em nono lugar no GP da Hungria

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia parece desesperado, ou pelo menos é isso que ele projeta toda vez que vai para a pista recentemente. Em um dos finais de semana mais difíceis de sua carreira na MotoGP, o bicampeão e os técnicos da Ducati deram uma guinada na moto na tentativa de devolver ao italiano a sensação que ele nunca teve na GP25.

Leia também:

A última vez que as câmeras flagraram um de seus gestos de frustração foi neste domingo, durante o warm up. Ele terminou em último, mais de três segundos atrás de Marc Márquez, o mais rápido na Hungria e na maioria dos circuitos que o Campeonato Mundial visitou este ano.

O piloto catalão pilota a mesma moto que ele, mas você não pensaria assim se olhasse os resultados de um e de outro. Márquez acumulou dez vitórias duplas consecutivas, as últimas sete de um total de 14 possíveis. Bagnaia venceu apenas uma vez (Austin) e tem sete pódios. A diferença entre os dois na classificação geral é de 227 pontos, apenas um a menos do que o número total de pontos do italiano (228). 

Neste domingo, no Balaton Park, Bagnaia cruzou a linha de chegada em nono lugar, depois de largar em 13º, embora tenha ganhado uma posição sem fazer nada como resultado dos problemas técnicos que levaram Fabio Di Giannantonio a largar dos boxes. 

Em condições normais, esse resultado seria quase um desastre para o bicampeão mundial. No entanto, nesta fase de sua carreira, qualquer melhora na sensação que ele tem com a moto que está pilotando é interpretada por ele como um pequeno triunfo. Ainda mais se, como foi o caso desta vez, os técnicos tiverem passado de pequenos ajustes para grandes mudanças. 

"Parece estranho, mas estou feliz com o nono lugar. A grande mudança que fizemos [no domingo] me ajudou. Eu me senti melhor, consegui frear forte. Cometi dois erros na frenagem, mas quando você muda tanto a moto, há reações que você não espera", explicou o piloto da Ducati, que estava em sétimo quando teve que cumprir uma penalidade de longa volta por cortar uma das variantes. 

Sobre o processo em que se encontra, Bagnaia diz que não tem dúvidas sobre seu potencial. Suas palavras também não deixam claro que o problema está em sua cabeça. Ele repete 'até enjoar' que as informações que recebe da Ducati deste ano não permitem que ele entre nas curvas e pare a moto como o modelo anterior fazia. 

"Se eu tivesse que voltar atrás, com a experiência de hoje, é óbvio que eu escolheria correr com a GP24. Mas naquela época [na pré-temporada] eu não conseguia ver a diferença. Está muito claro para mim que a sensação com a GP24 era melhor do que com a GP25; não preciso provar isso. Não faz sentido testar a GP24 porque eu também não conseguiria usá-la", insistiu o #63, que, a essa altura, tem apenas um objetivo: sair do buraco em que se encontra antes do final da temporada.

"Sou uma das pessoas que mais acredita em si mesmo. Sei que é um período difícil, mas também sei que vou sair dele. O segredo é resolver isso este ano, porque é essencial estabelecer as bases para o próximo ano", concluiu.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Germán Garcia Casanova MotoGP Francesco Bagnaia Ducati Team
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria
Próximo artigo MotoGP: Yamaha estreia motor V4 no GP de San Marino em Misano

Principais comentários
Germán Garcia Casanova
Mais de
Germán Garcia Casanova
MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria

MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria
MotoGP: Após críticas, Miller fecha acordo com Yamaha e segue na Pramac em 2026

MotoGP: Após críticas, Miller fecha acordo com Yamaha e segue na Pramac em 2026

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Após críticas, Miller fecha acordo com Yamaha e segue na Pramac em 2026
MotoGP: Resignado, Bagnaia analisa performance decepcionante na sprint da Hungria

MotoGP: Resignado, Bagnaia analisa performance decepcionante na sprint da Hungria

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Resignado, Bagnaia analisa performance decepcionante na sprint da Hungria
Francesco Bagnaia
Mais de
Francesco Bagnaia
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati
MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez

MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez
Ducati Team
Mais de
Ducati Team
MotoGP - Márquez não esconde facilidade para vencer na Hungria: "Não vou mentir, foi tranquilo"

MotoGP - Márquez não esconde facilidade para vencer na Hungria: "Não vou mentir, foi tranquilo"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Márquez não esconde facilidade para vencer na Hungria: "Não vou mentir, foi tranquilo"
MotoGP: Como Marc Márquez pode conquistar o heptacampeonato em Misano

MotoGP: Como Marc Márquez pode conquistar o heptacampeonato em Misano

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Como Marc Márquez pode conquistar o heptacampeonato em Misano
MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

MotoGP
MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

Últimas notícias

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MGP MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros