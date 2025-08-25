Pecco Bagnaia parece desesperado, ou pelo menos é isso que ele projeta toda vez que vai para a pista recentemente. Em um dos finais de semana mais difíceis de sua carreira na MotoGP, o bicampeão e os técnicos da Ducati deram uma guinada na moto na tentativa de devolver ao italiano a sensação que ele nunca teve na GP25.

A última vez que as câmeras flagraram um de seus gestos de frustração foi neste domingo, durante o warm up. Ele terminou em último, mais de três segundos atrás de Marc Márquez, o mais rápido na Hungria e na maioria dos circuitos que o Campeonato Mundial visitou este ano.

O piloto catalão pilota a mesma moto que ele, mas você não pensaria assim se olhasse os resultados de um e de outro. Márquez acumulou dez vitórias duplas consecutivas, as últimas sete de um total de 14 possíveis. Bagnaia venceu apenas uma vez (Austin) e tem sete pódios. A diferença entre os dois na classificação geral é de 227 pontos, apenas um a menos do que o número total de pontos do italiano (228).

Neste domingo, no Balaton Park, Bagnaia cruzou a linha de chegada em nono lugar, depois de largar em 13º, embora tenha ganhado uma posição sem fazer nada como resultado dos problemas técnicos que levaram Fabio Di Giannantonio a largar dos boxes.

Em condições normais, esse resultado seria quase um desastre para o bicampeão mundial. No entanto, nesta fase de sua carreira, qualquer melhora na sensação que ele tem com a moto que está pilotando é interpretada por ele como um pequeno triunfo. Ainda mais se, como foi o caso desta vez, os técnicos tiverem passado de pequenos ajustes para grandes mudanças.

"Parece estranho, mas estou feliz com o nono lugar. A grande mudança que fizemos [no domingo] me ajudou. Eu me senti melhor, consegui frear forte. Cometi dois erros na frenagem, mas quando você muda tanto a moto, há reações que você não espera", explicou o piloto da Ducati, que estava em sétimo quando teve que cumprir uma penalidade de longa volta por cortar uma das variantes.

Sobre o processo em que se encontra, Bagnaia diz que não tem dúvidas sobre seu potencial. Suas palavras também não deixam claro que o problema está em sua cabeça. Ele repete 'até enjoar' que as informações que recebe da Ducati deste ano não permitem que ele entre nas curvas e pare a moto como o modelo anterior fazia.

"Se eu tivesse que voltar atrás, com a experiência de hoje, é óbvio que eu escolheria correr com a GP24. Mas naquela época [na pré-temporada] eu não conseguia ver a diferença. Está muito claro para mim que a sensação com a GP24 era melhor do que com a GP25; não preciso provar isso. Não faz sentido testar a GP24 porque eu também não conseguiria usá-la", insistiu o #63, que, a essa altura, tem apenas um objetivo: sair do buraco em que se encontra antes do final da temporada.

"Sou uma das pessoas que mais acredita em si mesmo. Sei que é um período difícil, mas também sei que vou sair dele. O segredo é resolver isso este ano, porque é essencial estabelecer as bases para o próximo ano", concluiu.

