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MotoGP: Bagnaia é operado após sofrer dupla fratura no pé direito

Italiano se envolveu em acidente com Fermín Aldeguer na sprint do Catar

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia iniciou o processo de recuperação nesta terça-feira (10) após sofrer uma dupla fratura no pé direito durante a corrida sprint do GP do Catar de MotoGP. O italiano se envolveu em um acidente com Fermín Aldeguer, da Gresini, durante a primeira volta da prova em Losail.

Leia também:

Depois de ter sido declarado "inapto" para o resto do fim de semana, o piloto da Ducati retornou imediatamente a Itália no domingo e, nesta terça-feira, foi submetido a uma cirurgia na Clínica Humanitas Cellini, em Turim.

"Esta manhã, Francesco Bagnaia foi submetido com sucesso a uma cirurgia para fixar a dupla fratura no quarto e quinto metatarsos do pé direito, consequência do highside sofrido por Pecco nos primeiros momentos da sprint do GP do Catar no último sábado", explicou comunicado da Ducati.

"A equipa médica liderada pelo Dr. Luigi Milano, na Clínica Humanitas Cellini, em Turim, colocou uma placa no quarto metatarso do pé direito", continuou.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

O comunicado conclui assinalando que, por enquanto, não é possível estimar os prazos de recuperação, já que dependerão da evolução do italiano: "O piloto da Ducati começará a reabilitação assim que possível. O seu progresso determinará os prazos para o retorno à competição".

No entanto, no domingo, o chefe da equipe, Davide Tardozzi, disse a Sky Sports que o bicampeão quer voltar a moto em Portimão, já na próxima semana, mas no mais tardar em Valência, última corrida da temporada. Esta seria a corrida de despedida de Bagnaia da Ducati, pois ele se juntará a Aprilia em 2027. 

"É claro que não podemos decidir isso agora, porque a cirurgia era necessária primeiro e os médicos precisavam nos dar uma 'luz verde'. Além disso, veremos como vai ser a evolução no pós-operatório. Porém, a intenção do Pecco quando o deixamos no aeroporto era estar em Portimão e não há dúvida de que ele estará em Valência, mas mantemos firme a esperança de contar com ele em Portimão", afirmou. 

TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +

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