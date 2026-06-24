A Ducati oficializou nesta quarta-feira (24) a saída de Pecco Bagnaia no final da temporada 2026 da MotoGP; ele deve ir para a Aprilia na próxima temporada, abrindo espaço na equipe italiana para a dupla Pedro Acosta e Marc Márquez.

Embora fosse um segredo a voz alta, o piloto reagiu publicando uma carta aberta à fabricante com a qual passou oito temporadas, conquistando, até o momento, 31 vitórias e, acima de tudo, dois campeonatos mundiais. Nela, ele adota um tom romântico e agradecido, e aponta o momento em que tudo começou a desmoronar.

A carta de Pecco Bagnaia, publicada em suas redes sociais logo após o anúncio da Ducati, diz o seguinte:

“Você era o meu sonho e se tornou a realidade mais maravilhosa que já conheci. Quando entrei na MotoGP com a Ducati, achei que já tivesse conquistado algo indescritível, mas você me fez acreditar nisso cada vez mais. Oito anos, 31 vitórias, 63 pódios, 28 poles e dois títulos mundiais, dois vice-campeonatos mundiais: essa é a história que escrevemos, e é só nossa.

Crescemos juntos, superamos todo tipo de situação juntos sem nunca desistir, e sempre nos incentivamos mutuamente a dar o nosso melhor.

E você, que é uma das melhores partes de mim, me presenteou com os momentos mais emocionantes da minha carreira; me tornou um piloto melhor, um jovem feliz, e nos divertimos muito juntos.

Na última temporada, foi difícil nos entendermos; tivemos mais desentendimentos do que gostaríamos, e algo começou a mudar.

Sinto a necessidade de recomeçar do zero com um novo desafio, mas nunca esquecerei o que fomos. Você faz parte de mim e sempre fará.

Te amo

Pecco”.

No anúncio do 'divórcio', tanto Gigi Dall’Igna quanto Claudio Domenicali agradeceram a Pecco por tudo o que ele contribuiu e prometeram tentar encerrar a parceria da maneira mais positiva possível em todas as corridas que restam até o final da temporada.

“Pecco escreveu algumas das páginas mais memoráveis da história da Ducati, devolvendo a Borgo Panigale, em 2022, o título mundial da MotoGP após o primeiro conquistado em 2007. Essa vitória deu início ao ciclo de maior sucesso da marca na categoria rainha, com quatro títulos mundiais de pilotos conquistados, dois deles conquistados justamente por ele”, disse Domenicali, CEO da Ducati.

“As temporadas mais recentes foram mais difíceis do ponto de vista esportivo e técnico, mas tenho certeza de que Pecco dará o máximo até o último dia vestindo o vermelho e estará à disposição de todos os fãs na próxima World Ducati Week em Misano, prevista para os dias 3 a 5 de julho. Ele vai nos proporcionar grandes emoções com sua Panigale V4 durante a Lenovo Race of Champions! Em nome de toda a Ducati, muito obrigado, Pecco”, concluiu.

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