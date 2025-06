MotoGP - Bagnaia: "Estou com raiva por não poder fazer o que sempre fiz"

Pecco Bagnaia esperava um resultado melhor neste sábado de MotoGP em Mugello, mas ficou desapontado. O bicampeão tinha esperança que, depois da melhora em Aragon e da corrida em casa, ele estivesse na briga pela vitória, mas não poderia estar mais longe da verdade.

O piloto italiano chegou a liderar a corrida, depois dos problemas de Marc Márquez durante a largada, mas no início da segunda volta, o piloto da Ducati perdeu a liderança em um duelo triplo, no qual Álex Márquez levou a melhor. Logo depois, Marc o ultrapassou e esse foi o fim da corrida de Bagnaia - os dois irmãos se distanciaram, ele tentou segui-los novamente, mas não foi suficiente.

Pecco admitiu que estava desapontado com o resultado porque gostaria de ter apresentado uma performance melhor, confirmando que foi, mais uma vez, prejudicado pelos problemas na parte dianteira de sua Ducati, pela falta de confiança na frenagem e na entrada da curva.

"Honestamente, estou um pouco decepcionado, gostaria de ter dado um show melhor para os fãs, mas infelizmente, nesta temporada, não estou fazendo o que sei que sou capaz de fazer. É uma pena, mas é o que é, estamos trabalhando para tentar corrigir os problemas. Hoje acabei coletando informações para amanhã", começou.

Francesco Bagnaia, Ducati, Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Tiziana Fabi / AFP via Getty Images

Em seguida, ele falou mais detalhadamente sobre o que estava faltando: "É algo que às vezes podemos consertar e às vezes não. Tem acontecido comigo deste o início da temporada. Ver os outros progredindo e eu ficando para trás me deixa irritado, me incomoda muito. Quero entrar com mais força [em uma curva], sempre fiz isso, e nesta temporada não consigo. Acho que a moto pode fazer, mas tento e ela não é estável, ela se move. "

"Em uma pista como essa, onde sempre me senti confortável, fazendo a diferença em várias curvas... Este ano não consigo explicar por que não estou confortável. O problema é que aqui eu não tenho problemas com o pneu traseiro, estou bem com o pneu macio. O problema é a parte dianteira. Depois de cinco ou seis voltas, não consegui entrar na curva, ela se moveu muito, fechou. No ano passado, ganhei as duas corridas sendo dois ou três décimos mais rápido do que neste ano, e não entendo isso, temos que descobrir o motivo".

Quanto ao GP principal, um dia em que Bagnaia sempre se sente mais confortável, ele não está muito confiante, embora ainda não tenha desistido: "Vou tentar de tudo, mas o que aconteceu hoje é mais ou menos o mesmo de sempre, movimento, pouca estabilidade. Isso pode ser consertado, mas no momento não encontramos a chave", acrescentou.

