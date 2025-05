A chuva intensa que tomou o circuito de Le Mans no último domingo (11) antes do início da corrida da MotoGP gerou um belo caos na largada, com os pilotos correndo para trocarem suas motos e, depois, desfazendo a troca quando as gotas de água começaram a ficar mais espaçadas.

Francesco Bagnaia foi um dos pilotos que decidiu não voltar para os pneus slick, apesar da chuva ter diminuído um pouco no começo da corrida. Mais tarde, a decisão se provou ser a correta com a vitória de Johann Zarco, no entanto, o italiano não teve a mesma sorte.

Entre os nove homens que mantiveram suas motos com pneus de chuva estavam Zarco, que ainda não sabia que essa escolha contribuiria para sua vitória com o retorno de mais gotas de chuva, mas também Bagnaia, o raro piloto que fez essa escolha entre os líderes.

Sexto no grid, o italiano não conseguiu tirar proveito de sua escolha. Ele rodou após a largada e perdeu muitas posições, antes de ser atingido por Enea Bastianini na primeira chicane, o que acabou com suas chances. Bastianini foi penalizado pela colisão e cumprirá a sanção na próxima corrida.

"Eu estava com os pneus de chuva, tive uma largada muito boa e depois comecei a rodar", explicou Bagnaia.

"Quando cheguei à primeira curva, tive que reduzir o acelerador porque estava rodando muito. Quando reduzi o acelerador, todos os pilotos me passaram, eu só tentei entrar bem na curva 3, sem correr muitos riscos contra os outros pilotos, e senti alguém passar pelo vibrador e me tocar".

"Neste circuito, não foi a primeira vez que tivemos esse tipo de situação, mas quando você tem dois tipos diferentes de pneus, esses desastres acontecem com mais facilidade".

"O que é uma pena é que minha estratégia era a correta", lamentou Bagnaia, que achava que poderia se sair bem: "Uma hora antes, [...] verifiquei a previsão do tempo e ela dizia que, se chovesse, continuaria. Eu tinha certeza de que começaria com os pneus de chuva e continuaria [sem trocar de moto]. Então, tive um acidente e não pude continuar a corrida da mesma forma".

Bagnaia conseguiu, de fato, reiniciar a corrida, mas não conseguiu permanecer na Ducati, que estava muito danificada. Por isso, ele foi para os boxes, mas teve que esperar a segunda moto ficar pronta e, no final, terminou em 16º.

"Se eu olhar para as diferenças entre os pilotos, mesmo com o acidente eu poderia ter terminado entre os cinco primeiros, mas tive que parar porque a alavanca da embreagem estava um pouco presa, o que dificultou muito a troca de marchas, e algumas peças estavam faltando. Tive que parar, então parei e esperei 15 segundos para que a outra moto começasse a andar. Tudo deu errado hoje, tudo deu errado neste fim de semana".

Bagnaia deixa Le Mans sem um único ponto, já que sofreu uma queda durante o sprint. Ele está 51 pontos atrás de Marc Márquez no campeonato, que reassumiu a liderança após a queda de Álex Márquez na corrida.

