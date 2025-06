MotoGP - Bagnaia: "Impossível pensar em ganhar o título"

Pecco Bagnaia acha que é "impossível pensar em vencer o campeonato" depois de ficar fora do pódio no GP da Itália de MotoGP, em Mugello.

Depois de uma largada fantástica, em que Bagnaia lutou pela liderança com Marc Márquez e Álex Márquez, o piloto italiano começou a cair no grid e acabou perdendo o último lugar no pódio para Fabio Di Giannantonio, da VR46 Ducati, nas últimas voltas.

Marc Márquez ganhou a corrida, enquanto Bagnaia terminou em quarto - e agora está 110 pontos atrás no campeonato mundial de pilotos. "Assim, é impossível pensar em vencer o campeonato", disse Bagnaia à mídia após a corrida.

"Se estou fazendo corridas como essa, se não estamos mudando nada na moto e a moto continua a mesma, acho que é difícil pensar no campeonato. Portanto, só precisamos fazer algo diferente, esperando encontrar a solução. Acho que o potencial está lá. Sei que posso lutar pela vitória, sei que o que fiz nas primeiras seis ou sete voltas é algo que posso fazer sempre. Só preciso me sentir bem com minha moto."

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bagnaia tem enfrentado dificuldades com sua moto desde o início da temporada, especialmente com problemas na parte dianteira de sua Ducati.

"Eu estava bastante confiante na primeira parte da corrida, estava me sentindo bem", disse ele. "E então, depois de seis voltas, a frente começou a dar problema. Eu precisava diminuir a velocidade porque estava correndo o risco de cair."

"O problema é que nesta temporada é sempre assim. Não posso fazer o que quero com a moto. Preciso seguir o que a moto tem de fazer, e quando tento fazer o que quero, caio, ou quase. Hoje, eu estava quase no chão na última curva quando tentei fazer a mesma linha de sempre."

Ele acrescentou: "Desde a primeira corrida, é assim. Talvez eu comece bem, depois fico a corrida toda observando os irmãos [Márquez], o que eles estão fazendo, esperando um erro deles para talvez ter uma chance de ultrapassar."

"Mas assim não é possível, porque eu estou lá, preso entre sete, oito décimos, então tento me esforçar para recuperar, chego a dois, três décimos, e então preciso diminuir a velocidade novamente porque a frente está começando a ficar com subviragem em todos os lugares."

"Isso muda em uma volta. Você se sente bem, está pressionando, está lá, perto. Você pode ter uma chance, pode ultrapassar. E então, a partir de uma volta, você começa a ter subviragem, movimento, e é impossível ser competitivo como nas primeiras voltas."

