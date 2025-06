Francesco Bagnaia conseguiu começar a mudar sua sorte no GP de Aragon. O campeão de 2022 e 2023 vinha enfrentando dificuldades até sábado, quando terminou em décimo segundo lugar na corrida de sprint da MotoGP. Porém, para a corrida na Itália, o italiano não está tão certo de um bom resultado.

Falando ao DAZN, a primeira coisa que Bagnaia disse ao chegar à pista foi que espera, pelo menos, não ter os problemas de confiança que vem tendo em 2025:

"O fim de semana em Mugello sempre me dá muita alegria, muita motivação. E estou realmente ansioso por ele. Aragon foi provavelmente um GP difícil, mas no domingo demos uma boa guinada em uma direção diferente e me senti muito melhor. Espero não ter nenhum dos problemas que tive até agora e me divertir".

"Este ano, o que está me faltando é a frenagem forte e a entrada nas curvas. Com esses [freios de 355 mm que ele usou em Aragon], a sensação era a mesma dos freios de 340 mm do ano passado. Nesta temporada, não sei por que, com os freios de 340 mm, não consigo frear com força, porque freio o máximo que posso, mas a moto não para. Então, quando coloquei os 355 mm, foi como ter freios normais. É um pouco particular, mas espero que não tenhamos o mesmo problema aqui. Vou tentar me adaptar bem", continuou.

Mas ele está ciente de que esses 'fantasmas' podem voltar, e é por isso que não está olhando para o campeonato, especialmente porque também tem certeza de que Marc Márquez ainda é a referência:

"No momento, não estou olhando muito para o campeonato, porque não estou em condições de pensar em lutar contra Marc. Ele está muito melhor. Precisávamos de uma corrida como a de Aragon, em que eu estava na frente novamente. Mas vamos ver. Acho que se eu não me sentir bem aqui ou em Assen, isso será um problema. Porque aqui eu sempre fui muito rápido com tudo o que tive. E se este ano eu não me sentir bem, pode ser um problema a ser resolvido".

Marc Márquez, Equipe Ducati, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

Mais tarde, na coletiva de imprensa, Bagnaia ampliou sua opinião, destacando que, mesmo que tenha terminado bem em Aragon, ele não precisa necessariamente vencer em Mugello ou Assen dentro de uma semana, mesmo que esses sejam dois de seus lugares favoritos:

"É verdade que na corrida de domingo em Aragon eu estava competitivo, mas acho que meu sentimento não depende apenas do que conseguimos lá. Vamos ver se consigo ter uma boa sensação e uma boa configuração desde o início do fim de semana. Sei o quanto é importante tentar obter um bom resultado aqui, tentaremos fazer o nosso melhor, estar aqui é mágico. Normalmente, esperamos que Marc seja o mais forte, então tentaremos acompanhá-lo e estar em posição de, pelo menos, lutar pela vitória".

"Será muito importante ser competitivo aqui e em Assen, tentarei estar na briga. Não estou em posição de imaginar uma vitória nas duas corridas, porque sabemos como Marc está forte nesta temporada, assim como Álex Márquez. É importante aumentar nosso nível e nosso ritmo sessão após sessão. Tentar ser competitivo em Mugello é uma pressão que eu gosto, é uma grande motivação para mim", continuou.

"Temos de estar cientes de que em Aragon o fim de semana foi complicado até a corrida. E eu terminei no mesmo lugar que no início da temporada, em terceiro, mas perto deles. Marc estava lá jogando, e eu estava brigando com Álex. Marc terminou à minha frente. Acho que foi um bom ponto de partida, mas temos que dar mais um passo adiante".

Uma coisa que o piemontês confirmou é que não manterá a troca de discos de freio da MotorLand em Mugello:

"Nesse circuito, é mais difícil usar os freios de 355 mm, porque os discos não atingem a temperatura mais alta que precisam atingir para funcionar. Usaremos o padrão de 340 mm, com baixa massa, e cruzaremos os dedos para não termos os problemas do passado. Aqui, obviamente, precisamos dos freios, mas menos do que em outras pistas".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

O piloto da Ducati também falou sobre a possibilidade de manter algumas das mudanças que fez no teste de Aragon, onde testou uma nova aerodinâmica que o agradou mais do que seu companheiro de equipe:

"É sempre difícil tirar conclusões sobre o que você pode usar nos testes, porque há muito mais aderência. Há algo que tentamos e vamos tentar amanhã [sexta-feira], mas não sei se vamos continuar com essa configuração no fim de semana".

Quanto a outras questões, o #63 foi questionado sobre a importância das sprints, onde ele continua a ter dificuldades para ser competitivo, sendo seu grande calcanhar de Aquiles desde sua entrada há dois anos:

"É importante ser competitivo nas corridas sprint, e estou tendo dificuldades. Estou tentando me adaptar à situação, mas em duas temporadas só ganhei quatro em 2023 e sete no ano passado. É verdade que as sprints são importantes e estou tentando melhorar, mas também é difícil me adaptar rapidamente a essa situação, porque é uma maneira diferente de abordar as corridas e, por algum motivo, isso está me custando".

