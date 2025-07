MotoGP - Bagnaia: "Não sou mais eu que está ditando o ritmo"

Pecco Bagnaia chega à metade da temporada de 2025 da MotoGP ainda sem a sensação de estar conectado com a Ducati. A fábrica italiana não foi capaz de encontrar uma solução em dez rodadas para dar ao seu piloto a sensação que ele tinha até o ano passado com a parte dianteira da GP25, na frenagem e na entrada da curva.

Assim, o italiano chega ao GP da Alemanha depois de duas rodadas positivas, em Mugello e Assen, onde se sentiu um pouco melhor, mas não conseguiu converter a melhora nos resultados desejados, pois não conseguiu evitar que seu companheiro de equipe Marc Márquez conquistasse a dobradinha de vitórias na sprint e na corrida de domingo.

Bagnaia espera continuar seu trabalho de recuperação em Sachsenring, uma pista que pode não ser perfeita para ele, mas na qual ele não foi mal na categoria rainha, tendo vencido em 2024.

"Não acho que essa pista seja perfeita para mim, mas na última temporada sempre fui competitivo e gosto de pilotar aqui. Adoro as curvas longas e as descidas, então é uma boa pista. Sei que Marc é super rápido aqui, mas vamos tentar aproveitar. Acho que neste fim de semana teremos algumas coisas boas para tentar, então vamos ver", começou o italiano para a mídia, incluindo o Motorsport.com, em sua chegada ao circuito alemão.

A presença de freadas menos bruscas no Sachsenring pode ajudar Bagnaia nos próximos dias, embora ele não esteja confiante: "Não só [tenho problemas com] freadas bruscas, mas também quando tenho de entrar na curva com freios, e nesse circuito todas as curvas são assim, então vamos ver. É verdade que não é uma pista em que a parte dianteira tem muito movimento, então talvez eu tenha uma boa sensação".

O que o piloto da moto #63 está confiante é que a menor pressão sobre ele trabalhará a seu favor, já que todas as atenções estarão voltadas para Marc Márquez, o grande favorito à vitória em uma de suas pistas favoritas, onde venceu 11 vezes no Campeonato Mundial.

"Sem dúvida, desta vez Marc não pode tirar a pressão de si mesmo. Essa pista é aquela em que todos esperam que ele destrua todo mundo, então tentarei dar o meu melhor, como sempre. Sei que o potencial pode ser alto, nossas motos são bem adaptadas a essa pista, então tentarei fazer meu trabalho, o mesmo que fiz em Assen. Foi o melhor fim de semana que tivemos até agora, então veremos".

Bagnaia também acha que Márquez está pronto para conquistar a Alemanha, mesmo que tenha fracassado em pistas em que também era o principal candidato à vitória, como Austin: "No final, Marc venceu em Aragão de forma tranquila. Ele não queria, não tentou fazer muita coisa, começou com calma, ficou lá e controlou".

"Na minha opinião, isso foi uma lição para ele, veremos aqui. Esta é uma pista em que acho que ele é ainda mais rápido do que em Austin e MotorLand [Aragón]. Onde ele faz mais diferença é nas curvas à esquerda. Portanto, teremos de tentar ficar perto dele, para pressioná-lo. Mas terei de dar um grande passo à frente'.

Depois disso, o italiano analisou o momento pelo qual está passando: "No final, coloquei toda a minha energia para tentar encontrar uma solução para voltar a andar forte. Tenho certeza de que estamos no caminho certo".

"Infelizmente, desperdiçamos dois fins de semana, Le Mans e Silverstone, onde poderíamos ter continuado a crescer; em vez disso, demos três ou quatro passos para trás e, a partir de Aragão, melhoramos novamente. Portanto, é preciso dizer que nas duas últimas corridas eu também pude estar na frente, pude lutar, portanto, o lado positivo está aí, temos que aproveitar isso".

"Claramente ainda não encontramos o equilíbrio certo este ano, mas estamos trabalhando nisso e neste fim de semana acho que podemos dar mais um passo à frente em um circuito onde tive resultados muito bons nos últimos dois anos. Devemos ser capazes de nos sair bem", continuou ele.

O campeão de 2022 e 2023 foi questionado, por um lado, sobre o quão perto ele está de ser competitivo em todas as corridas e de lutar na frente, ao que ele respondeu: "Não sei. No final de cada circuito, há mais ou menos sempre um décimo e meio ou dois [de segundo], então não é muito".

"Mas estamos em um nível em que é difícil encontrar essa diferença, porque Marc está pilotando extremamente rápido e muito forte no momento e, por isso, é preciso encontrar aquele pouquinho a mais que faz a diferença, que me coloca à frente".

Para Bagnaia, no entanto, o fato de seu companheiro de garagem estar liderando a corrida não significa necessariamente que o nível seja mais alto, mas que a situação é diferente.

"Na minha opinião, é diferente. No ano passado, éramos mais fortes, mas havia duas motos muito rápidas. Este ano, há o Marc com a mesma moto que eu, indo mais rápido do que eu, e o Álex com a moto do ano passado, que é mais forte".

"O nível é muito parecido, mas no momento sou eu que tenho de recuperar o atraso. Não sou mais eu que está ditando o ritmo, como no ano passado. Este ano está mais difícil para mim, mas é mais uma sensação que tenho com a motocicleta do que qualquer outra coisa".

Depois, ele também foi questionado sobre o momento em que Gigi Dall'Igna, gerente técnico da Ducati lhe pediu para ficar mais feliz em Assen, depois de terminar em terceiro, e se, em retrospectiva, a corrida de domingo foi boa.

"Não, porque eu era o mais rápido, e quando você é o mais rápido e não vence, não pode ficar feliz. Se você analisar o fim de semana e meu ritmo durante as sessões, fui o mais rápido e não usei isso para liderar, para ter uma corrida como eu estava acostumado no passado, então não posso ficar totalmente satisfeito".

"É verdade que foi um bom fim de semana, o ponto positivo de Assen é que eu estava competitivo desde o TL1, então só temos que começar de novo aqui a partir desse ponto e tentar obter melhores resultados. É verdade que terminar no pódio é sempre positivo, mas não do meu ponto de vista, quando eu estava tendo um fim de semana como aquele. Em Aragão, sim, foi positivo. Em Assen, não".

"Até Assen, houve situações em que eu não trabalhei muito na direção da equipe, no sentido de que eu estava dando poucas voltas, testando muito pouco... Portanto, é definitivamente melhor dar mais voltas, mesmo que você não se sinta bem na moto, adquirir dados enquanto pilota é algo que ajuda muito a equipe".

"Se me pedirem para dar cinco voltas e [eu preferir dar] duas, isso não será muito útil para a equipe, por isso tentamos trabalhar em uma direção que seja boa para todos. Embora eu entenda [a situação da moto] na primeira volta, imediatamente. Para mim, não muda se eu der uma ou duas voltas, mas para a equipe muda", ele também comentou sobre a mudança na forma de trabalhar na Holanda, chegando a pedir desculpas à Ducati.

Por fim, com 126 pontos atrás de Marc Márquez na classificação geral, Bagnaia foi rápido ao comentar se algo mudaria na batalha pelo segundo lugar geral após a lesão de Alex Márquez em Assen, com 58 pontos de diferença, embora o #73 tenha conseguido viajar para Sachsenring para continuar correndo normalmente.

"É verdade que Álex está lesionado, mas ele foi operado logo após o acidente e acho que não estará 100% aqui. Embora seja verdade que todas as curvas são à esquerda, mas não temos nenhuma freada [brusca], então acho que será competitivo", concluiu.

