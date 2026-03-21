Francesco Bagnaia cumpriu sua parte nesta sexta-feira, no retorno do GP do Brasil ao calendário da MotoGP. A sexta-feira foi complicada para os pilotos da categoria, devido à chuva que vem afetando a região durante toda a semana e que, após uma forte precipitação durante toda a madrugada, obrigou a uma mudança na programação do dia.

À tarde, o desejo unânime de pilotos e equipes era poder rodar com pista seca, para compreendê-la e, entre outras coisas, para testar as três especificações de pneus trazidas pela Michelin. Mas isso durou apenas meia hora, pois a chuva voltou a cair.

No entanto, o piloto da Ducati foi um dos que conseguiu marcar um tempo competitivo o suficiente para garantir a passagem para o Q2, terminando em nono com 01min21s967, logo atrás de Fermín Aldeguer e a 7 décimos do melhor tempo, de Johann Zarco.

Embora seja verdade que o tempo também não seja nada de extraordinário, o bicampeão da MotoGP analisou-o de forma positiva, comparando sua situação com a de 2025, quando se saía muito pior nas mesmas condições.

“Me diverti muito, porque o circuito é muito divertido. Há muita aderência, dadas as circunstâncias, e a moto me transmite o que preciso. Nessas condições, no ano passado eu passei muito mal. Fiz as curvas 9 e 10 muito devagar e perdi muito tempo ali. Mas, fora isso, estou contente”, começou a relatar o piloto de Turim.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“No ano passado, chegar à Q2 nessas condições era uma missão impossível”, enfatizou Bagnaia em seguida, antes de relembrar o susto com que começou o dia, felizmente sem consequências para ele. “Na volta de saída, quase caí, mas entendi imediatamente o que estava acontecendo".

Vale lembrar que a melhora nas sensações de Bagnaia já havia ocorrido na pré-temporada, mas depois, no primeiro GP da temporada, em Buriram, o italiano derreteu, assim como o resto da Ducati, relembrando exatamente sua versão da temporada passada.“Sinto-me como no teste da Tailândia, mas depois, na corrida, tudo piorou”, acrescentou o próprio Pecco para concluir.

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