MotoGP | 'Bagnaia pode querer ir para outro lugar'

O caso da semana é o de Francesco Bagnaia: no GP da Itália, em Mugello, o piloto da Ducati esperava um renascimento, precisamente na corrida da Toscana, onde sempre deu tudo de si mas, em vez disso, o fim de semana terminou com um Pecco decepcionado e desanimado, apenas em quarto lugar na linha de chegada. Não é uma situação fácil de lidar, mesmo que a MotoGP esteja de volta à pista em Assen neste fim de semana.

"Ele está em uma condição psicológica difícil porque a temporada até agora tem sido muito abaixo das expectativas. Vamos considerar que Bagnaia sempre foi o líder entre os dois pilotos da equipe Ducati. Ninguém, seja devido a circunstâncias como Bastianini quando ele teve o acidente, mas Pecco sempre teve um campo livre na equipe", diz Riccardo Ceccarelli, médico esportivo que trabalha com preparação e saúde mental.

"Você está acostumado a ser o líder na Ducati, ganha dois campeonatos mundiais, então de repente se vê como o número dois e percebe que o companheiro de equipe é quase inacessível: é óbvio que durante a temporada o moral vai lá embaixo".

Havia grandes expectativas em Mugello, onde Pecco sempre foi muito forte...

Cecarelli: "Era uma oportunidade de reconstruir um pouco sua imagem e, em vez disso, ele nem mesmo subiu ao pódio: está claro que, para Bagnaia, isso é, psicologicamente, um grande golpe, do qual é difícil ver a luz no fim do túnel".

"Na realidade, ele é um lutador, também li as entrevistas em que confirma que ele é alguém que nunca desiste, mas o equilíbrio psicológico certamente influencia o desempenho de um atleta. Ainda mais se esse atleta estiver precariamente equilibrado sobre duas rodas, então o equilíbrio psicológico a 300 km/h sobre duas rodas deve ser perfeito".

Que efeito uma corrida como a de Mugello pode ter?

C: "Infelizmente, em vez de restaurar alguma energia, motivação e força mental, pode ser que tenha o derrubado ainda mais . Eu o ouvi reclamando sobre a dificuldade de manejar o pneu dianteiro e que ele não podia mais forçar no final da corrida. Muitos pilotos de moto em algum momento se concentram em um problema, e aqui eu saio da esfera de Bagnaia, porque só posso fazer observações gerais, não conhecendo de perto a situação dele".

"Em geral, nas motocicletas, o equilíbrio precisa ser perfeito ao milímetro, na verdade, eu diria até o milésimo de um ângulo da curva: se um problema técnico entra na mente do piloto, fica difícil sair dele, porque quando você sobe na moto, sua mente deve estar livre, você não deve ter dúvidas, preocupações, porque elas vão afetar sua lucidez e sua eficiência. Se você entrar na pista já com um problema na cabeça, quase certamente terá uma degradação mental que não permitirá que você dê o seu melhor em um determinado momento da corrida. É preciso ter cuidado para não entrar em um looping que acrescente aos limites técnicos".

"E não há apenas o 'Super Campeão' [Marc Márquez] que está voltando a vencer em Mugello depois de 10 anos, mas há também o irmão que está constantemente na frente ampliando o problema, a ponto de até mesmo Di Giannantonio passar e subir ao pódio: é um problema que está assumindo cada vez mais uma grande dimensão".

Como você já trabalhou com tantos pilotos, é seguro presumir que Bagnaia pode ter um desejo além do contrato que o liga à Ducati...

C: "Acho que esse é o verdadeiro problema. Estou expressando opiniões sem conhecer os fatos, mas nesta fase não é apenas Márquez que está à sua frente porque você não encontrou a confiança certa com a moto: ele é um campeão e não é uma humilhação terminar alguns segundos atrás dele. O problema são os outros, porque, no ano passado, Alex Márquez foi derrotado todas as vezes. Não há apenas uma colina para escalar, mas uma verdadeira montanha. E talvez valha a pena escalar outra montanha. Eu não ficaria surpreso se ele tivesse vontade de ir para outro lugar para encontrar a própria identidade, especialmente se tiver a sensação de que isso não vai mudar".

"Até ontem você tinha todas as honras e agora descobre que não é mais a mesma coisa, embora esteja sendo apoiado. É inevitável perder um pouco da motivação e talvez optar por ir para uma marca menor que possa crescer com você, a fim de recuperar uma atmosfera positiva. A pergunta a ser feita é: por que ele está lutando para terminar em terceiro lugar com a melhor equipe e a moto que é dominante? As respostas podem levar Pecco para outro lugar...".

