Francesco Bagnaia comentou que um assento em uma equipe satélite da Ducati tem pouco apelo para ele, enquanto continuam as especulações sobre para onde ele poderia ir na MotoGP no próximo ano.

O contrato de Bagnaia com a Ducati expira no final da temporada atual, e acredita-se amplamente que ele pode não ser mantido pela equipe de fábrica para o novo ciclo de regras técnicas da MotoGP.

No entanto, Pecco continua sendo o piloto mais bem-sucedido da Ducati na categoria principal e ainda existe a possibilidade de que a marca italiana possa acomodá-lo em outro lugar dentro de sua equipe na MotoGP.

Uma possibilidade poderia ser a VR46, comandada pelo mentor de Bagnaia e lenda da MotoGP, Valentino Rossi. A equipe italiana está prestes a entrar em 2027 com um elenco totalmente novo, potencialmente abrindo a porta para o bicampeão da MotoGP.

A introdução de novas regulamentações técnicas em 2027, destacada pela chegada dos motores de 850cc, também significa que não haverá disparidade de máquinas entre os pilotos do mesmo fabricante, com todos começando a temporada com motos de especificação idêntica.

No entanto, quando questionado se estaria disposto a aceitar um assento em uma equipe satélite para permanecer no 'elenco' da Ducati, dada sua longa e bem-sucedida associação com o fabricante, Bagnaia enfatizou que suas ambições continuam muito maiores na MotoGP.

“Acredito que sou um piloto de ponta, então minhas ambições devem sempre me levar a ficar na frente,” disse ele. “Existem muitas oportunidades, e o bom trabalho que fiz nos últimos anos certamente ajuda neste momento, mas sem pressão e sem pressa, tomarei a decisão que achar certa".

O grid da MotoGP está prestes a passar por uma grande reformulação no próximo ano, com o companheiro de equipe de Bagnaia, Marc Márquez, sendo o único piloto de alto nível que não deve mudar de equipe.

Além da possível transferência de Pedro Acosta para a Ducati, o campeão de 2021 Fabio Quartararo está cotado para se juntar à Honda no próximo ano, com Jorge Martín, da Aprilia, esperado para assumir o lugar de Quartararo na Yamaha. Enquanto isso, acredita-se que o vice-campeão do ano passado, Álex Marquez, esteja praticamente acertado para a equipe de fábrica da KTM.

Essas mudanças ainda podem deixar espaço para Bagnaia conseguir um assento de fábrica para 2027, embora seu próximo passo na carreira permaneça incerto no momento. Em entrevista à MotoGP, o piloto de 29 anos disse que tem algumas “grandes oportunidades” para 2027, mas evitou revelar suas opções.

“Estamos mais ou menos no mesmo barco [que Álex Márquez],” disse ele. “Na mesa à minha frente, tenho grandes oportunidades e decidirei muito em breve".

Durante sua coletiva de imprensa, acrescentou: “Ainda falando, é claro que uma temporada como a do ano passado pode te colocar do lado errado, mas ainda falando, tenho muitas oportunidades e só precisamos decidir".

Bagnaia enfrentou uma temporada conturbada em 2025, pois teve dificuldades para se adaptar à GP25 durante o ano todo, mesmo tendo vencido dois GPs e o mesmo número de corridas sprint.

Isso normalmente não teria afetado suas perspectivas a longo prazo, mas devido à chegada das novas regulamentações em 2027, o mercado de pilotos está se movendo em velocidades sem precedentes, e as equipes de fábrica estão ansiosas para garantir seus pilotos no primeiro trimestre do ano.

Questionado se estava frustrado por não ter a chance de provar que sua campanha de 2025 foi uma anomalia antes que seu futuro fosse decidido, Bagnaia disse: “É o que é. Estamos vivendo em um mundo que é sempre super rápido, então você precisa ser rápido. Jorge Lorenzo disse algo correto, que você é lembrado pelas últimas corridas que faz".

“É normal que seja assim, é correto que seja assim. Com certeza, nos últimos três, quatro anos os contratos são decididos muito antes, muito mais cedo. Mas é assim, e honestamente acho que está certo".

