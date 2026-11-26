Francesco 'Pecco' Bagnaia ficou sem palavras ao se despedir da Ducati na véspera do GP de Valência deste fim de semana, revelando que não poderá participar da última etapa da temporada 2026 da MotoGP devido a uma lesão na cabeça.

O bicampeão foi violentamente arremessado da moto na corrida sprint do Catar, após ser atingido por Fermín Aldeguer, que havia perdido o controle da moto na primeira curva. O italiano foi imediatamente diagnosticado com uma lesão no pé, o que o impediu de disputar a corrida de domingo em Losail, bem como o GP de Portugal no último fim de semana.

Bagnaia esperava voltar à ação em Valência neste fim de semana para encerrar seu brilhante capítulo com a Ducati, mas não recebeu autorização médica para pilotar novamente. Apesar de precisar de muletas para se apoiar, Bagnaia viajou mesmo assim para se despedir da equipe com a qual conquistou dois títulos da MotoGP, em 2022 e 2023.

Ao chegar, a Ducati o surpreendeu com uma GP26 especial com pintura branca e vermelha, preparada para o que deveria ter sido sua última aparição com a equipe.

A emoção tomou conta de Bagnaia enquanto ele falava com a imprensa em uma coletiva especial; o piloto de 29 anos revelou que os médicos detectaram um pequeno sangramento na cabeça após seu acidente no Catar.

“Este foi um presente que a Ducati quis me dar. É uma pena para mim [não poder correr com esta moto]”, disse Bagnaia, emocionado. “Sempre amei a Ducati. Sempre amei essa equipe. E precisamos compartilhar… o melhor momento que tive na minha carreira".

“É uma pena não poder pilotar uma última vez, mas o médico disse que não. O problema não são os pés. Os pés já estão quase bons".

“A queda que sofri no Catar foi violenta. Tive uma ‘contusão’ na cabeça. Ainda há um pouco de sangue na cabeça. Acho que é uma hemorragia".

"Não estamos com medo disso porque é muito pequena, mas há alguma possibilidade de consequências maiores, então não podemos compartilhar nossos últimos momentos novamente. Para mim, é uma pena. Também para minha equipe, para todo mundo".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Bagnaia estreou na MotoGP pela Pramac em 2019, antes de passar para a equipe de fábrica dois anos depois.

O italiano levou a Ducati à sua era de maior sucesso na MotoGP, conquistando títulos consecutivos de pilotos em 2022 e 2023.

O diretor-geral da Ducati, Gigi Dall’Igna, reconheceu abertamente que ele é o segundo piloto mais importante da história da fabricante, atrás apenas de Casey Stoner.

No entanto, os resultados de Bagnaia despencaram em 2025, quando ele enfrentou dificuldades com a GP25, alegando repetidamente que seu estilo de pilotagem não combinava com o DNA da moto.

A queda no desempenho de Bagnaia coincidiu com a chegada de Marc Márquez à Ducati e levou Dall’Igna a substituir Bagnaia pelo promissor piloto da KTM, Pedro Acosta.

Bagnaia irá para a Aprilia no ano que vem, como parte de um contrato de quatro anos, mas parecia emocionado ao se despedir de uma equipe com a qual antes esperava encerrar sua carreira.

“Quero agradecer à Ducati por tudo”, disse ele. “Acreditei muito nesse projeto. Assim que tive a possibilidade de escolher, em 2017. Nosso primeiro contato foi em 2016. Depois de uma aposta, eles me permitiram dar as primeiras 10 voltas de um teste com a moto deles na MotoGP. Para mim, foi incrível".

“Apenas um ano depois, tive o primeiro contato com a Ducati para começarmos a conversar sobre a MotoGP. Era minha primeira temporada na Moto2".



“Acreditamos juntos em nós mesmos. Eu acreditava muito na Ducati. A Ducati acreditava muito em mim e começamos essa jornada que nos trouxe muita glória. [Foi] lindo: 31 vitórias, 63 pódios, dois títulos. Ninguém pode tirar esses resultados de nós".

“Isso é muito mais do que eu esperava desde que era criança, desde que era um sonhador. E esse pequeno sonhador recebeu essa recompensa por seus sonhos".

Sobre suas dificuldades recentes, ele acrescentou: “Tive apenas azar, pois o DNA da moto nas duas últimas temporadas era um pouco diferente, e eu não me adaptei a ele; não consegui ser rápido como sei que sou, nem ser rápido como gostaria de ser", concluiu.

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