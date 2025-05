Pecco Bagnaia mais uma vez viu os irmãos Márquez se darem bem durante um fim de semana de corrida na MotoGP.

O piloto da Ducati largou em terceiro no grid e, pela primeira vez nesta temporada, à frente de Marc Márquez, mas seu companheiro de equipe o ultrapassou na primeira curva e seguiu na frente ao lado de Alex Márquez, deixando o bicampeão italiano completamente para trás.

"A classificação foi muito boa, conseguimos uma boa posição na primeira fila, mas a partir do meio da corrida tudo ficou muito complicado", disse Pecco no final da tarde em Silverstone.

"Na classificação, fomos competitivos, mas ainda estávamos a meio segundo da pole. Na corrida, a largada foi aceitável, consegui ultrapassar Fabio Quartararo graças a um erro que ele cometeu e tentei seguir o ritmo dos da frente, mas não consegui pilotar como eles, especialmente Álex. Márquez foi mais esperto, ficou para trás e, depois de quatro voltas, meu pneu traseiro estava completamente destruído, sem aderência", continuou.

Os problemas de Pecco ainda estão localizados na parte dianteira da GP25.

"Tudo vem da falta de confiança com a dianteira, não estou conseguindo frear como preciso, sempre demorei um pouco para virar a moto e tive que confiar no pneu traseiro, que acabou se desgastando. A partir daí, foi uma corrida de sobrevivência. Eu estava perdendo a moto na entrada das curvas e, toda vez que abria o acelerador, ela voltava para trás, perdendo muito tempo. Johann Zarco me ultrapassou de uma forma inacreditável. Como sempre, há muito trabalho a ser feito", admitiu.

Depois de uma boa classificação e da primeira fila, Pecco certamente esperava outro final.

"Eu estava esperando algumas dificuldades, mas isso foi mais do que eu esperava. Eu sabia que poderia brigar pelo terceiro lugar, lutando, porque também senti que o Fabio acabaria me ultrapassando de uma forma ou de outra e que o Álex teria um ritmo muito melhor, como ele mostrou durante todo o fim de semana. Eu não via mais do que um segundo ou terceiro lugar, e nunca a vitória. Mas, depois de quatro voltas, entendi que tinha de andar rápido porque os caras atrás de mim estavam chegando e me passaram como se eu não estivesse na pista. Foi mais difícil do que eu imaginava".

Com o dobro de voltas e a opção de escolher pneus médios, Pecco fará alterações para a corrida principal que acontece neste domingo.

"Vou trocar os pneus com certeza, porque se hoje, depois de cinco voltas, eu já não tinha mais pneus, é óbvio. Mas isso também depende dos outros. Vamos ver, porque tentaremos algo no warm-up se estiver seco, e depois decidiremos para a corrida. Mas, em geral, enquanto eu não resolver esse problema com o feeling dianteiro, será difícil fazer melhor em pistas como essa, onde a borracha se desgasta tanto", disse ele, um tanto resignado.

"O problema ocorre tanto nos treinos quanto na corrida. Minha sensação nunca melhora. Em toda a fase de entrada da curva, com a frenagem, não noto nenhuma diferença com pneus macios ou duros, nem com o equilíbrio da moto para frente ou para trás. A sensação é sempre a mesma, algo estranho porque sempre fui muito sensível com a dianteira. A equipe está trabalhando, tivemos uma longa reunião e também ouvi coisas que Márquez disse, que coincidem com meus sentimentos, então tentaremos encontrar uma solução".

Problemas que não parecem afetar tanto os outros pilotos da Ducati, já que três terminaram na frente. "É muito frustrante, porque, em teoria, as motos são muito parecidas, mas ver o que Álex Márquez faz na pista é exatamente o que eu podia fazer no ano passado, e agora não consigo reproduzir isso. Do lado de fora, parece que elas não são tão parecidas. Em teoria, eles deveriam ser semelhantes, mas em termos de sensação, não consigo fazer funcionar. Especialmente a sensação dianteira não me permite fazer ultrapassagens."

"Mesmo hoje, quando tentei ultrapassar o Fabio na freada, cheguei tarde demais e ele freou depois de mim, mas conseguiu parar a moto primeiro. Eu ainda estava com a moto sem freio e essa fase é agora a minha grande limitação. Márquez também foi inferior a Álex hoje e isso também não é normal", disse ele.

Apesar das circunstâncias, Pecco sente o apoio da fábrica: "A Ducati está 100% comigo. Todos nós estamos tentando resolver essa situação porque é uma derrota para todos", disse o bicampeão mundial."

