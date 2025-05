Foi mais um domingo decepcionante para o bicampeão mundial de MotoGP, Pecco Bagnaia, que perdeu alguns pontos novamente no GP da Inglaterra, onde caiu faltando apenas quatro voltas para o final da segunda largada, já que a primeira parte da corrida foi suspensa com uma bandeira vermelha antes do final da terceira volta.

"Muito ou pouco, não tenho muito a dizer. Eu me repito muito em minhas declarações à imprensa", disse um desanimado Bagnaia. No início da corrida, Pecco conseguiu assumir o segundo lugar e, após as quedas de Alex Márquez na primeira volta e de Marc Márquez no início da terceira volta, ele teve uma oportunidade de ouro.

"A única coisa diferente desta vez foi que, na primeira largada, eu estava me sentindo bem. Estava atrás de Fabio Quartararo, queria ultrapassá-lo, mas a corrida tinha acabado de começar. Estávamos fugindo dos caras que estavam atrás", lembrou ele. "Teria sido uma briga com ele até o final, mas a bandeira vermelha apareceu", acrescentou.

"Na segunda largada, apenas troquei o pneu traseiro, coloquei um novo e, a partir daí, nada funcionou. Agora temos que entender o que aconteceu, porque desde o reinício, em todas as curvas, quando eu abria o acelerador, não acelerava, estava deslizando muito, tinha muito pouca aderência e todos me passaram na curva 9. Houve uma volta em que eu entrei, ele foi para trás, eu fui longe e duas voltas depois, na curva 7, eu entrei, ele foi para trás de novo e eu bati. Foi estranho", relembrou sobre o acidente.

Pecco não acha que ele seja o problema. "No momento, não acho que seja. Como eu disse na última corrida, a sorte e o azar são criados, não é uma questão de acaso. No fim das contas, desde o início do ano não conseguimos encontrar uma solução. Esse circuito foi um teste difícil para a GP25. Sofremos muito. E, honestamente, hoje, sem o problema do Fabio (quando ele estava liderando, teve uma falha na moto), provavelmente não haveria nenhuma Ducati no pódio. Portanto, temos que analisar as coisas em profundidade e entender o que não está funcionando, porque obviamente há algo errado", argumentou.

"Alex e Marc caíram. Tenho certeza de que recomeçar assim não ajuda. Álex está convencido de que teria vencido hoje se não tivesse havido bandeira vermelha. Mas, de qualquer forma, durante todo o fim de semana, a GP24 foi muito melhor do que a GP25. Vimos isso com Álex, mas também hoje com Franco Morbidelli na corrida, que foi mais rápido que Marc. Portanto, temos que trabalhar, entender o que fazer, não sei mais o que fazer", lamentou.

Embora Pecco aponte para um problema sério com a GP25, ele lembrou que Márquez a faz funcionar. "Marc é muito forte porque consegue esconder os problemas que estamos tendo", admitiu o italiano, que disse não se sentir condicionado pela situação em um nível mental.

"Sei qual é o meu potencial, sei o meu valor e que, se estiver bem, se tiver uma boa sensação, posso vencer corridas. Portanto, estou calmo nesse sentido e sei o quanto todos estão trabalhando para resolver os problemas. Mentalmente, isso não me afeta, porque vou para a pista e dou 100% de mim. Se esse 100% me levar ao terceiro lugar na classificação e ao sexto na sprint, é o máximo que posso fazer. E se eu não puder fazer mais, eu aceito. Eu me esforço todos os dias para melhorar, mas há um limite", disse o italiano.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

