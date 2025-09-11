Todas as categorias

Edição

Brasil
MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Bagnaia tem "talento suficiente" para sair da crise, diz Márquez

Espanhol afirma que é importante para a Ducati ter seus dois pilotos bem, visando o desenvolvimento do protótipo de 2027

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

O hexacampeão da MotoGP Marc Márquez acredita que seu companheiro de equipe na Ducati, Francesco Bagnaia, tem "talento suficiente" para se recuperar de suas dificuldades na temporada de 2025.

Leia também:

Enquanto Márquez está desfrutando de imenso sucesso após sua mudança para a equipe oficial da Ducati no início do ano, Bagnaia, que é o piloto mais bem-sucedido da marca, está enfrentando uma de suas temporadas mais desafiadoras na MotoGP.

Após o GP da Hungria, no mês passado, Márquez comentou que o italiano precisa "recuperar a confiança" para voltar à ponta do pelotão. No entanto, desde então, a pressão aumentou sobre o bicampeão, que teve dificuldades para chegar ao nono lugar no Balaton Park antes de se classificar em 21º lugar para o GP da Catalunha.

Márquez admitiu que Bagnaia está passando por uma fase difícil em sua carreira, especialmente com o aumento do escrutínio sobre ele nos últimos meses, mas espera que ele possa mudar sua temporada.

"Eu não sou a [melhor] pessoa para dar conselhos a Pecco, porque ele tem sua equipe e seu pessoal ao seu redor, e eles têm muita experiência aqui e vão ajudá-lo", disse Márquez, que lidera Bagnaia por 250 pontos após 15 rodadas. 

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Equipe Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Mas eu quero o melhor para a Ducati e, para a Ducati, precisamos dos dois pilotos no topo e lutando pelas primeiras posições, porque será melhor desenvolver a moto para o futuro. No final, quero vencer todo mundo. Quero vencer meu companheiro de equipe e meu irmão [Álex Márquez, segundo na classificação] e quero vencer todo mundo. Mas não quero ver alguém sofrendo como o Pecco [está] agora".

"É algo que não é fácil para os pilotos quando eles estão em um momento difícil. É difícil esquecer, porque todos os dias você está [falando com] jornalistas. Todos os dias, vocês [a mídia] estão fazendo seu trabalho e fazendo a mesma pergunta. E isso é algo [que é] difícil para nós, para os atletas, mas precisamos aceitar".

"Mas é a primeira vez em sua carreira que ele está nessa situação. Mas ele tem talento suficiente para sair desse buraco".

Embora tenham surgido várias teorias sobre a queda de Bagnaia, ele afirma que simplesmente não está conseguindo se adaptar ao DNA da GP25 da Ducati. Inicialmente, a marca decidiu manter o motor 2024 em todas as suas seis motos, mas uma mudança tardia fez com que Bagnaia, Marc e Fabio di Giannantonio recebessem uma unidade de potência de especificação mais recente.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Questionado sobre a possibilidade de a equipe Ducati voltar a usar a unidade de 2024, Márquez disse: "Eu quero o melhor para a equipe. Mas verifique suas anotações da Tailândia e da Malásia [testes]. Estávamos dizendo, eu e Pecco, que seguimos a mesma direção, com os mesmos comentários, e escolhemos a mesma direção".

"Então, no final, o que eu entendo dos engenheiros é que estamos andando com a base da GP24, com algumas evoluções que você vê no pacote aerodinâmico. Mas, no final, eu quero o melhor para a Ducati. E com Pecco, temos um comentário muito semelhante. E se estiver funcionando para mim, vai funcionar para ele, e o contrário".

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

Rachit Thukral MotoGP Marc Marquez Francesco Bagnaia Ducati Team
