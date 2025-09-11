O hexacampeão da MotoGP Marc Márquez acredita que seu companheiro de equipe na Ducati, Francesco Bagnaia, tem "talento suficiente" para se recuperar de suas dificuldades na temporada de 2025.

Enquanto Márquez está desfrutando de imenso sucesso após sua mudança para a equipe oficial da Ducati no início do ano, Bagnaia, que é o piloto mais bem-sucedido da marca, está enfrentando uma de suas temporadas mais desafiadoras na MotoGP.

Após o GP da Hungria, no mês passado, Márquez comentou que o italiano precisa "recuperar a confiança" para voltar à ponta do pelotão. No entanto, desde então, a pressão aumentou sobre o bicampeão, que teve dificuldades para chegar ao nono lugar no Balaton Park antes de se classificar em 21º lugar para o GP da Catalunha.

Márquez admitiu que Bagnaia está passando por uma fase difícil em sua carreira, especialmente com o aumento do escrutínio sobre ele nos últimos meses, mas espera que ele possa mudar sua temporada.

"Eu não sou a [melhor] pessoa para dar conselhos a Pecco, porque ele tem sua equipe e seu pessoal ao seu redor, e eles têm muita experiência aqui e vão ajudá-lo", disse Márquez, que lidera Bagnaia por 250 pontos após 15 rodadas.

"Mas eu quero o melhor para a Ducati e, para a Ducati, precisamos dos dois pilotos no topo e lutando pelas primeiras posições, porque será melhor desenvolver a moto para o futuro. No final, quero vencer todo mundo. Quero vencer meu companheiro de equipe e meu irmão [Álex Márquez, segundo na classificação] e quero vencer todo mundo. Mas não quero ver alguém sofrendo como o Pecco [está] agora".

"É algo que não é fácil para os pilotos quando eles estão em um momento difícil. É difícil esquecer, porque todos os dias você está [falando com] jornalistas. Todos os dias, vocês [a mídia] estão fazendo seu trabalho e fazendo a mesma pergunta. E isso é algo [que é] difícil para nós, para os atletas, mas precisamos aceitar".

"Mas é a primeira vez em sua carreira que ele está nessa situação. Mas ele tem talento suficiente para sair desse buraco".

Embora tenham surgido várias teorias sobre a queda de Bagnaia, ele afirma que simplesmente não está conseguindo se adaptar ao DNA da GP25 da Ducati. Inicialmente, a marca decidiu manter o motor 2024 em todas as suas seis motos, mas uma mudança tardia fez com que Bagnaia, Marc e Fabio di Giannantonio recebessem uma unidade de potência de especificação mais recente.

Questionado sobre a possibilidade de a equipe Ducati voltar a usar a unidade de 2024, Márquez disse: "Eu quero o melhor para a equipe. Mas verifique suas anotações da Tailândia e da Malásia [testes]. Estávamos dizendo, eu e Pecco, que seguimos a mesma direção, com os mesmos comentários, e escolhemos a mesma direção".

"Então, no final, o que eu entendo dos engenheiros é que estamos andando com a base da GP24, com algumas evoluções que você vê no pacote aerodinâmico. Mas, no final, eu quero o melhor para a Ducati. E com Pecco, temos um comentário muito semelhante. E se estiver funcionando para mim, vai funcionar para ele, e o contrário".

