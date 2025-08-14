Retornando das férias de verão, o bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia, revelou que utilizou a pausa da categoria rainha para assistir novamente às corridas dos últimos anos para se convencer de que a Ducati atual não combina com seu estilo de pilotagem, visando despertar seu desejo de recuperar a velocidade que tinha naquela época.

Considerando seu histórico e os resultados no grid atual, este ano é o mais complicado para Bagnaia desde que ele fez sua estreia na classe rainha em 2019. Em seus primeiros anos na Pramac, o piloto italiano teve espaço para 'se divertir' e ganhar experiência.

Em 2021, já como piloto oficial da Ducati, ele foi vice-campeão, antes de conquistar dois títulos consecutivos em 2022 e 2023, e terminar em segundo lugar novamente no ano passado (2024), no qual disputou a coroa com Jorge Martín até a última prova do calendário.

Nesta temporada, no entanto, a chegada de Marc Márquez à equipe de fábrica e a tremenda superioridade demonstrada pelo catalão o deixaram de fora da curva (negativamente falando). Ainda mais se levarmos em conta que Álex Márquez, o mais novo dos irmãos, também está à frente dele na classificação, com estatísticas melhores em todas as áreas.

Bagnaia, que vem enfrentando dificuldades com a Desmosedici GP25 desde os testes de inverno, diz que não consegue explorar os pontos fortes de sua pilotagem. Especialmente na frenagem e na entrada da curva.

O contraste entre Márquez (oito vitórias e dez pódios) e ele próprio (uma vitória e sete pódios) é tão grande que faria qualquer um ter dúvidas. Se Bagnaia tinha alguma dúvida, ele a eliminou neste verão ao recuperar seus desempenhos anteriores, nos quais conseguiu fazer a diferença na moto.

"Durante este verão, com exceção da primeira semana, quando descansei bastante, analisei muitas coisas do passado. Analisei as corridas dos últimos anos e depois as comparei com a primeira metade desta temporada. Parece que sou um piloto diferente. E a conclusão é que meu estilo de pilotagem não combina com a moto deste ano".

"Não será fácil porque terei de mudar muitas coisas, pois o DNA da moto mudou. Portanto, teremos que ir passo a passo", resumiu o italiano, que usou o vídeo para questões técnicas, mas também para o aspecto mental: "Selecionei minhas melhores corridas do passado e as revi, também para me lembrar do que eu era capaz de fazer e de onde eu queria estar".

Apesar das dificuldades pelas quais está passando, o piloto da #63 tem como objetivo melhorar sua sensação na GP25:"Na minha cabeça, a meta é recuperar minha velocidade; os resultados virão depois. Mas, primeiro, preciso me sentir bem na moto, e não brigar com ela", disse o bicampeão.

