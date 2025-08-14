MotoGP: Bagnaia usou pausa de verão para 'estudar' corridas antigas
Bicampeão tenta entender o que mudou na moto deste ano para que venha sofrendo tanto com a pilotagem
Retornando das férias de verão, o bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia, revelou que utilizou a pausa da categoria rainha para assistir novamente às corridas dos últimos anos para se convencer de que a Ducati atual não combina com seu estilo de pilotagem, visando despertar seu desejo de recuperar a velocidade que tinha naquela época.
Considerando seu histórico e os resultados no grid atual, este ano é o mais complicado para Bagnaia desde que ele fez sua estreia na classe rainha em 2019. Em seus primeiros anos na Pramac, o piloto italiano teve espaço para 'se divertir' e ganhar experiência.
Em 2021, já como piloto oficial da Ducati, ele foi vice-campeão, antes de conquistar dois títulos consecutivos em 2022 e 2023, e terminar em segundo lugar novamente no ano passado (2024), no qual disputou a coroa com Jorge Martín até a última prova do calendário.
Nesta temporada, no entanto, a chegada de Marc Márquez à equipe de fábrica e a tremenda superioridade demonstrada pelo catalão o deixaram de fora da curva (negativamente falando). Ainda mais se levarmos em conta que Álex Márquez, o mais novo dos irmãos, também está à frente dele na classificação, com estatísticas melhores em todas as áreas.
Bagnaia, que vem enfrentando dificuldades com a Desmosedici GP25 desde os testes de inverno, diz que não consegue explorar os pontos fortes de sua pilotagem. Especialmente na frenagem e na entrada da curva.
O contraste entre Márquez (oito vitórias e dez pódios) e ele próprio (uma vitória e sete pódios) é tão grande que faria qualquer um ter dúvidas. Se Bagnaia tinha alguma dúvida, ele a eliminou neste verão ao recuperar seus desempenhos anteriores, nos quais conseguiu fazer a diferença na moto.
"Durante este verão, com exceção da primeira semana, quando descansei bastante, analisei muitas coisas do passado. Analisei as corridas dos últimos anos e depois as comparei com a primeira metade desta temporada. Parece que sou um piloto diferente. E a conclusão é que meu estilo de pilotagem não combina com a moto deste ano".
"Não será fácil porque terei de mudar muitas coisas, pois o DNA da moto mudou. Portanto, teremos que ir passo a passo", resumiu o italiano, que usou o vídeo para questões técnicas, mas também para o aspecto mental: "Selecionei minhas melhores corridas do passado e as revi, também para me lembrar do que eu era capaz de fazer e de onde eu queria estar".
Apesar das dificuldades pelas quais está passando, o piloto da #63 tem como objetivo melhorar sua sensação na GP25:"Na minha cabeça, a meta é recuperar minha velocidade; os resultados virão depois. Mas, primeiro, preciso me sentir bem na moto, e não brigar com ela", disse o bicampeão.
Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +
Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP - Dall'Igna: "Supremacia de Márquez vai além das simples vitórias"
MotoGP - Mesmo com Márquez na liderança, Bagnaia é realista com problemas na Ducati: "Não vamos melhorar"
MotoGP: Chefe da Ducati admite que "o pódio é bom, mas Bagnaia precisa poder fazer mais"
MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez
MotoGP: Marc Márquez planeja "derrotar mentalmente" rivais, mas mantém controle sobre esperanças pelo título
ANÁLISE: 2025 é a temporada mais dominante de Marc Márquez na MotoGP?
Últimas notícias
F1: Red Bull oficializa demissão de Horner em documento no Reino Unido
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com TCR South America
MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez
FIA introduz sistema de concessões 'no estilo MotoGP' para evitar eras de domínio na F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários