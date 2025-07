De volta às pistas neste fim de semana no GP da República Tcheca de MotoGP, o piloto da Tech3 KTM, Enea Bastianini, revelou que, na verdade, não foi uma apendicite que o fez abandonar a etapa do Sachsenring, e sim uma doença causada por uma bactéria presente no frango.

O italiano não chegou a viajar para a Alemanha na semana passada, e ainda na quinta-feira anunciou que não participaria da etapa por conta de uma forte febre que enfrentava. Com as dores persistentes, ele foi a um hospital na Itália onde, inicialmente, foi diagnosticado com apendicite.

Mas, sem passar por uma cirurgia, Bastianini continuou internado durante o fim de semana do Sachsenring e, apenas depois, foi descoberto o real motivo por trás de sua doença. Em sua chegada ao circuito de Brno, o italiano falou com a imprensa, incluindo o Motorsport.com para explicar como estava se sentindo fisicamente após este período.

"Estou me sentindo mais ou menos bem", ele começou confirmando. "Depois de alguns testes, concluímos que peguei uma bactéria do frango. O problema é que a bactéria afetou meu apêndice, que estava muito inflamado, então eles acharam que era apendicite. Eu estava com uma barriga que parecia estar grávido".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Alexander Trienitz

Depois disso, o #23 confessou que a doença o fez perder muito peso atualmente e que ele não sabe exatamente como se sentirá a bordo de sua moto:"Esta é a MotoGP e não posso estar 100%. Perdi três quilos no último fim de semana. Não sei como meu corpo vai reagir".

Além da condição física, também teremos que ficar de olho no aspecto esportivo. Bastianini é o piloto da KTM que mais está sofrendo até agora em 2025: o piloto de 27 anos tem tido dificuldades para se adaptar à sua nova RC16 e está apenas em 17º lugar no Mundial com 42 pontos, 27 pontos atrás de seu companheiro de garagem Maverick Viñales, que tem se sentido melhor com a máquina austríaca e que não estará em Brno devido a uma lesão no ombro esquerdo.

Bastianini comentou que a marca está tentando ajudá-lo e que ele está esperando por um assento que o ajude ergonomicamente:"A KTM está tentando me dar uma moto com a qual eu possa me divertir. No entanto, ainda não recebi o assento de que preciso; espero recebê-lo em breve", concluiu.

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!