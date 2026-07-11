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MotoGP: Bezzecchi sofre fratura na clavícula esquerda e abandona GP da Alemanha; veja vídeo

Piloto italiano da Aprilia terá que passar por cirurgia após queda grave em Sachsenring

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi foi diagnosticado com uma fratura na clavícula esquerda após uma queda violenta durante a classificação do GP da Alemanha, o que o deixará fora de ação pelo restante do fim de semana da MotoGP.

O editor recomenda:

Depois de ser levado ao centro médico para exames na tarde de sábado, o piloto da equipe oficial da Aprilia passou por exames de raio-X que revelaram que ele havia sofrido “uma fratura completa e deslocada da clavícula esquerda”.

A lesão é grave o suficiente para exigir cirurgia, e Bezzecchi deve retornar à Itália para ser operado pelo Dr. Giuseppe Porcellini, que já tratou outros pilotos da MotoGP no passado.

“Após a queda, Marco Bezzecchi foi levado ao centro médico do circuito, onde, sob a supervisão do diretor médico da MotoGP, Dr. Angel Charte, passou por um exame de raio-X que revelou uma fratura completa e deslocada da clavícula esquerda”, informou um comunicado da Aprilia.

“O tipo de fratura requer intervenção cirúrgica para uma recuperação ideal, e a cirurgia será realizada pelo Dr. Giuseppe Porcellini na Itália. Marco Bezzecchi planeja retornar à Itália o mais rápido possível".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike

Marco Bezzecchi, da Aprilia Racing, com a moto acidentada

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi ocupava o terceiro lugar nas primeiras etapas da Q2 quando foi arremessado da moto ao frear para a curva 7. O italiano foi visto rolando várias vezes na brita antes de parar a poucos metros das barreiras.

 

Os comissários chegaram imediatamente ao local para prestá-lo socorro, enquanto bandeiras amarelas também eram acionadas para alertar os outros pilotos. Embora conseguisse ficar de pé sozinho, Bezzecchi teve que voltar mancando até a via de serviço, onde outro comissário o aguardava em uma scooter.

Posteriormente, ele foi transportado para o centro médico do para exames, com o chefe da Aprilia, Massimo Rivola, sendo visto ao telefone perguntando sobre seu estado de saúde. Sua volta anterior o deixava provisoriamente em sétimo lugar no grid.

O incidente encerra prematuramente o fim de semana de Bezzecchi em Sachsenring e marca o mais recente de uma série de contratempos que tiraram o ímpeto de sua corrida pelo título.

Ele foi tirado da disputa pelo companheiro de equipe Jorge Martín na Hungria, perdeu o GP da República Tcheca após dar um tapa em um comissário durante a corrida sprint e foi levado ao hospital após uma violenta queda no GP da Holanda.

Ele ainda não estava totalmente recuperado quando chegou a Sachsenring na quinta-feira para o GP da Alemanha.

A pausa de meio de temporada que se aproxima, no entanto, oferece a ele uma chance de se recuperar, com a próxima etapa em Silverstone marcada para 9 de julho. O italiano já havia perdido a liderança do campeonato após não marcar pontos pela terceira vez em uma corrida de domingo em Assen.

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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