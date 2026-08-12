MotoGP: Bezzecchi abre o jogo sobre crise psicológica com lesões e fase ruim

Marco Bezzecchi admitiu pela primeira vez que sua fase ruim na MotoGP antes da pausa de meio de temporada o afetou psicologicamente, revelando que isso desencadeou um ciclo de ansiedade.

Os problemas do piloto da Aprilia começaram no GP da Hungria, quando foi atingido pelo companheiro de equipe Jorge Martín em um acidente em cadeia na primeira volta. Ainda com dores, ele sofreu uma queda na sprint de Brno e, frustrado, agrediu um fiscal de pista, o que lhe rendeu uma suspensão do GP da República Tcheca.

Mesmo com a Aprilia voltando à frente em Assen, Bezzecchi continuou enfrentando dificuldades e sofreu uma queda em alta velocidade na corrida principal. Outro incidente durante a classificação do GP da Alemanha foi o golpe final, levando-o ao hospital.

Em uma resposta reveladora, Bezzecchi agora deu uma visão sobre o desgaste mental causado por suas lesões e pela falta de resultados. Questionado se teve que lidar com dúvidas sobre si mesmo nos meses anteriores, ele respondeu: “Foi difícil. Sinceramente, depois de Mugello, quando fomos para Balaton, começamos o fim de semana de maneira fantástica. Mesmo tendo enfrentado dificuldades, tive um desempenho razoável".

“E na sprint, fiz uma largada muito, muito boa, o que me deu a possibilidade de lutar e conquistar um pódio. Obviamente, depois disso, na corrida [principal], com o erro na largada e a queda violenta, já sofri uma pequena lesão".

“Então, depois disso, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis. Meu erro em Brno, depois a grande, grande queda em Assen, que provavelmente foi muito difícil fisicamente, porque eu tive apenas uma costela quebrada, mas meu corpo todo ficou arrasado. E depois, em Sachsenring, eu estava competitivo, mas outro erro acabou resultando em uma lesão dupla".

"Portanto, não foi um período muito bom, mas, felizmente, minha família, meus amigos e toda a equipe da academia [VR46], a começar pelo Vale, permaneceram ao meu lado, e minha equipe ainda mais".

“Foi um período difícil. Quando você passa por um momento assim, tenho certeza de que esses caras [Martín e Raúl Fernández] sabem muito bem que muitas, muitas coisas passam pela sua cabeça e é difícil parar de pensar".

“Mas, no final, quando colocamos o capacete, é como se colocássemos tampões de ouvido. Então, é muito, muito bonito".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Apesar da falta de força na parte superior do corpo e de mobilidade nos joelhos, Bezzecchi conseguiu classificar sua Aprilia na segunda fila do grid e transformar isso em dois pódios. Com seu primeiro resultado entre os três primeiros em um GP desde Mugello, no final de maio, ele agora subiu de volta para o segundo lugar na classificação, embora esteja 31 pontos atrás de Martin.

“No geral, foi uma recuperação muito boa”, disse Bezzecchi ao MotoGP.com. “Depois de Mugello, de modo geral, foi um período difícil, e também durante as férias, obviamente. Mas agora isso já é passado".

“Acho que fizemos um bom trabalho durante esse tempo. Nunca desistimos e agora conseguimos uma boa recuperação. É hora de tentar descansar um pouco agora e me recuperar bem, especialmente em termos de preparação física, porque era disso que eu realmente estava precisando no final, além da dor".

“Mas sim, estou muito, muito feliz. A equipe merece isso. Estou feliz pelo Jorge. Ele teve um fim de semana maravilhoso. É difícil vencê-lo. Ele sempre será difícil de vencer, mas ele é uma grande motivação".

“Feliz em geral por toda a Aprilia, obviamente pelo Raúl. O Ai [Ogura] está sempre presente, mesmo que hoje tenha cometido um erro. Eles estão fazendo um ótimo trabalho e eu só estou tentando ser como eles".

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