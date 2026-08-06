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MotoGP: Bezzecchi admite não estar 100%, mas mostra otimismo para retorno em Silverstone

Italiano da Aprilia oficial de fábrica depende de aval médico nesta sexta-feira para ser confirmado no GP da Grã-Bretanha; saiba mais no Motorsport.com

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Alexander Trienitz

Um dia antes do possível aval médico para correr o GP da Grã-Bretanha, que marca o retorno da MotoGP às atividades depois das férias de verão europeu, Marco Bezzecchi, da Aprilia, admite que não está 100% fisicamente, mas afirmou que espera performar decentemente em Silverstone após ser submetido a uma operação no ombro e a um procedimento no joelho, intervenções que impuseram uma longa recuperação a ele.

O piloto italiano quebrou a clavícula durante a volta de abertura da sprint de Sachsenring, o que o afastou do restante fim de semana do GP da Alemanha, e ele agora retorna em Silverstone.

O editor recomenda:

Foi apenas na semana passada que Bezzecchi conseguiu pilotar uma moto de produção em pista e hoje ele afirmou, durante evento promocional do GP da Grã-Bretanha em Londres, que não se sente "nada mal".

"Claro, foi uma pausa difícil, não a que eu queria... Ainda não estou 100%. O ombro não está nada mal, mas o meu joelho esquerdo também ficou lesionado, por isso, vamos ver... estou muito feliz por estar aqui, mas vamos ver como me sinto amanhã na moto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Durante a pausa, tentei recuperar a forma da melhor maneira possível, por isso não parei de treinar", afirmou ele, cuja primeira vitória na Aprilia veio justamente em Silverstone, no ano passado, após problema técnico do então pole, Fabio Quartararo, da Yamaha.

Na ocasião, com o problema do colega francês, o piloto italiano chegou à frente de outro competidor da França, Johann Zarco, da Honda LCR, e do espanhol Marc Márquez, da Ducati.

Indagado sobre a possibilidade de repetir a vitória, 'Bez' respondeu: “Neste momento, não muitas [hipóteses]. Claro, esta pista é super especial para mim, gosto muito do traçado e no ano passado fiz uma corrida muito boa, um fim de semana muito bom... mas, este ano, viemos para cá com uma mentalidade diferente por causa da situação física, por isso não estou pensando muito no desempenho".

“Estou apenas pensando em tentar subir à moto, ver como me sinto. Depois, claro, se me sentir bem, vou tentar correr, mas só saberei a resposta para isso amanhã", seguiu Marco, que chega à etapa em quarto no campeonato, após liderar a parte inicial da temporada.

No entanto, após uma sequência negativa, marcada por quedas e punições, Bezzecchi viu o companheiro espanhol Jorge Martín, campeão de 2024 pela então Pramac Ducati, assumir a ponta, à frente do japonês Ai Ogura, da Trackhouse Aprilia, e de Márquez.

Bez quer se manter na briga pelo título, mas admite: “É verdade que não será fácil, especialmente agora, mas vou tentar dar o meu melhor para pelo menos conseguir lutar até ao fim".

"Depois veremos se ainda estarei na luta perto das rodadas finais do campeonato. Então terei uma motivação extra para tentar conseguir lutar com eles. Neste momento, ainda falta muito".

"Por isso, vamos tentar fazer um retorno decente aqui em Silverstone e depois teremos um pouco mais de tempo para melhorar fisicamente, e depois, a partir de Aragón, com certeza será uma guerra", completou o italiano.

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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